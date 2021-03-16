Кадровые перестановки произошли в акимате Атырауской области

Атырау. 15 марта. Kazakhstan Today -15 марта аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов представил активу своего нового заместителя Наримана Таушова, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " АЖ ", Нариман Таушов родился в 1967 году в селе Енбекши Курмангазинского района Атырауской области.

Закончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт по специальности "экономист-организатор сельскохозяйственного производства" и Западно-Казахстанский государственный университет имени Махамбета Утемисулы по специальности "правоведение".

Трудовой путь начал в 1993 году налоговым инспектором государственной налоговой инспекции по Уральску.

С 1994 по 2001 годы работал в налоговом комитете по Западно-Казахстанской области на должностях заместителя начальника отдела, начальника отдела, начальника управления, заместителя председателя комитета.

С 2001 по 2002 годы возглавлял налоговый комитет Мангистауской области.

С 2002 по 2005 годы был председателем налогового комитета Западно-Казахстанской области.

С 2005 по 2007 годы работал руководителем управления финансового контроля и государственных закупок Западно-Казахстанской области.

С 2007 по 2010 годы занимал должность председателя налогового комитета Атырауской области.

С 2010 по 2013 годы руководил налоговым управлением Уральска.

С 2013 по 2015 годы был советником председателя АО "Аккамыс".

С 2015 по 2020 годы возглавлял департамент государственного имущества и приватизации Атырауской области.

С марта 2020 года по настоящее время работал на должности председателя ревизионной комиссии по Атырауской области.

Таушов занял кресло заместителя акима по финансам, заменив старожила Белого дома Айгуль Ажигалиеву.

Как сообщила пресс-служба облакимата, Ажигалиева по согласованию с администрацией президента освобождена от должности в соответствии с изменениями, внесенными в принципы ротации государственных служащих. Она более 10 лет отвечала за финансовую деятельность в акимате.

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