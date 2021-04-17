Стало известно имя нового председателя правлении биржи МФЦА

НУР-СУЛТАН. 16 АПРЕЛЯ - Совет директоров Astana International Exchange объявил об изменениях в структуре руководства AIX, вступающих в силу после 23 мая, при условии одобрения акционерами и регулирующими органами, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба AIX , Ренат Бектуров, в настоящее время являющийся финансовым директором AIX, будет назначен председателем правления (CEO) Astana International Exchange с 24 мая.

Как отметил председатель совета директоров AIX Нурлан Кусаинов, Ренат Бектуров работает в Международном финансовом центре "Астана" с момента его создания в 2016 году и финансовым директором AIX с 2017 года.

Ренат Бектуров является неотъемлемой частью развития AIX, за время работы на бирже он в полной мере продемонстрировал свои лидерские способности. Мы надеемся на сотрудничество с Ренатом Бектуровым на следующем этапе развития биржи", - добавил Кусаинов.

Напомним, нынешний председатель правления AIX Тим Беннетт избран в качестве председателя совета директоров на три года.

Последние три года стали для меня потрясающим опытом в реализации большого амбициозного проекта, который имеет все шансы и возможности стать центром притяжения для эмитентов и инвесторов в Казахстане и регионе", - отметил Тим Беннетт.

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