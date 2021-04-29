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Елбасы передал Токаеву полномочия председателя АНК

28.04.2021 7453
Елбасы передал Токаеву полномочия председателя АНК
newtimes.kz
НУР-СУЛТАН. 28 АПРЕЛЯ - Елбасы - Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев передал полномочия председателя Ассамблеи народа Казахстана президенту Касым-Жомарту Токаеву, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
О решении передать полномочия председателя АНК Токаеву Елбасы заявил в ходе XXIX сессии Ассамблеи.
 
Назарбаев отметил, что в соответствии с Конституционным законом о Елбасы ему пожизненно принадлежит право возглавлять АНК. Но ряд полномочий закреплены за президентом страны. 
 

АНК должна стоять рядом с действующим президентом как опора. Глава государства тоже опирается на АНК… Я решил передать мое право передать возглавлять АНК Касым-Жомарт Кемелевичу Токаеву", - сказал Назарбаев.

 

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