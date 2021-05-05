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Правительство рассмотрело меры поддержки предпринимателей

04.05.2021 9883
НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены меры поддержки малого и среднего бизнеса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Развитие малого и среднего бизнеса является одним из важных факторов обеспечения устойчивости экономики. Для создания максимально благоприятных условий динамичного развития бизнеса ведется большая конструктивная работа. Вместе с тем пандемия внесла свои коррективы, от ограничений пострадал малый и средний бизнес", - сказал Мамин.

 
Премьер-министр отметил, что правительство совместно с НПП "Атамекен" и региональными советами предпринимателей на регулярной основе рассматриваются и принимаются соответствующие решения по наиболее волнующим бизнес вопросам.
 
В результате проведенной работы был актуализирован Комплексный план по восстановлению экономического роста на 2021 год, предусматривающий более 60 дополнительных мер поддержки субъектов МСБ, на деятельности которых сказываются ограничения.
 
В первую очередь эти меры касаются снижения нагрузки на бизнес в части ряда налоговых послаблений и облегчения налогового администрирования, расширения доступа к льготному финансированию, упрощения доступа к госзакупкам, а также дерегулирования предпринимательской деятельности.
 
В текущем году в рамках расширения доступа МСБ к финансированию будет предоставлено более 2,5 трлн тенге льготного кредитования с охватом порядка 47 тыс. проектов. 
 
Проведена работа по сокращению сроков рассмотрения заявок бизнеса по программам поддержки предпринимательства с 21 до 5 рабочих дней.
 
Цифровизация госуслуг в рамках субсидирования и гарантирования кредитов увеличилась до 97% в текущем году.
 
С 1 апреля по 1 июля 2021 года введена отсрочка на уплату всех налогов с фонда оплаты труда для субъектов МСБ. Это позволило бизнесу сохранить порядка 200 млрд тенге.
 
Приостановлено принудительное взыскание налоговой и таможенной задолженности субъектов МСБ до 1 июля 2021 года. Это поможет бизнесу высвободить 279 млрд тенге для оборотного капитала.
 
Приняты меры по отсрочке платежей по кредитам в банках второго уровня до 1 июля 2021 года. Объем отсроченных платежей составит 750 млрд тенге.
 

Сейчас наша задача состоит в том, чтобы помочь предпринимателям развивать свой бизнес. Принимаемые меры позволят сформировать до 0,8 процентных пункта в структуре роста экономики в текущем году", - сказал Мамин.

 
Глава правительства поручил обеспечить своевременное исполнение актуализированного Комплексного плана по восстановлению экономического роста, принятие пакета законодательных поправок по налоговому стимулированию бизнеса и проведения до 1 июня 2021 года соответствующей работы в парламенте.
 
Государственным органам, акиматам, Фонду "Даму" совместно с НПП "Атамекен" дано поручение обеспечить в кратчайшие сроки рассмотрение заявок от бизнеса на получение всех видов поддержки.
 

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