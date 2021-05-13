Мажилис одобрил соглашение между Казахстаном и Россией о запуске ракет-носителей "Союз-2" с Байконура

НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - На пленарном мажилиса парламента Республики Казахстан депутаты одобрили новые ратификационные законопроекты, направленные на развитие сотрудничества Казахстана с Россией в сфере космической деятельности, передает KAZAKHSTAN TODAY

Мажилисмены одобрили законопроект о ратификации Соглашения между Казахстаном и Россией о сотрудничестве по осуществлению пусков с космодрома Байконур ракет-носителей типа "Союз-2" для запусков космических аппаратов в северном направлении на приполярные орбиты.

Ратификация Соглашения позволит создать правовую базу, регулирующую использование российской стороной района падения отделяющихся частей ракет-носителей типа "Союз-2" на территории Костанайской области при проведении запусков с космодрома Байконур космических аппаратов для реализации крупного международного проекта One Web, предназначенного для обеспечения всего мира широкополосным доступом в Интернет", - объяснили в пресс-службе палаты.

Кроме того, это будет способствовать увеличению загрузки космодрома коммерческими запусками, что положительно отразится на жизнедеятельности всего комплекса "Байконур".

Как рассказали разработчики законопроекта - Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, при каждом пуске ракеты-носителя будут проводиться работы по гигиенической оценке близлежащих населенных пунктов, будут отбираться пробы окружающей среды, проводиться скрининг здоровья населения.

Предусматривается также ежегодный мониторинг животного и растительного мира при эксплуатации района падения. Будут выполняться требования природоохранных организаций об ограничении использования района падения в период окота сайгаков и гнездования птиц, то есть в период с апреля по июнь пуски производиться не будут.

В ведомстве проинформировали, что "Союз-2" работает на экологически безопасном топливе, в качестве компонентов которого применяются керосин и жидкий кислород.

Вместе с тем депутаты мажилиса подняли вопросы защиты экологии и возмещения материального ущерба от последствий нештатного падения или аварии ракет-носителей типа "Союз-2".

Как пояснил вице-министр иностранных дел Марат Сыздыков, есть отдельное соглашение, в соответствии с которым российская сторона берёт на себя гарантии выплатить ущерб, но практика показывает, что эта процедура длится долгие годы.

В связи с этим спикер мажилиса Нурлан Нигматулин считает, что механизм возмещения экологического ущерба должен быть закреплен в соответствующих документах.

Мы должны чётко договориться с нашими партнёрами о возмещении материального ущерба. У нас гарантии прописаны. Но что нужно, чтобы эти гарантии работали? Этот совместный документ должен быть отработан с нашими партнёрами", - обратился Нигматулин к разработчикам законопроекта.

На развитие сотрудничества между Казахстаном и Россией в сфере космической деятельности направлен также законопроект о ратификации изменений в договор аренды комплекса "Байконур", одобренный сегодня на пленарном заседании мажилиса.

Поправками предусматривается внесение изменения в статью 4 Договора в части продления срока аренды комплекса "Байконур" Российской Федерацией до 2050 года", - уточнили в пресс-службе.

Принятие Протокола послужит развитию взаимодействия между двумя странами с учётом интересов Казахстана и России в сохранении и эффективном использовании научно-технического, производственного и социально-культурного потенциала и инфраструктуры комплекса "Байконур".

Кроме того, во втором чтении палата одобрила разработанные депутатами законодательные новшества по вопросам развития социального предпринимательства с сопутствующими поправками в Налоговый кодекс.

Также палата назначила сроки подготовки заключений по новым законопроектам, поступившим в мажилис. Это дополнения и изменения по вопросам усиления борьбы с рейдерством, защиты предпринимательской деятельности от незаконного вмешательства государственных органов и должностных лиц и усиления мер, препятствующих нелегальному обороту драгоценных металлов.

В числе новых законопроектов также законодательные поправки по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг.

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