Автомобилям разрешат проезд по автобусным полосам не в часы пик

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НУР-СУЛТАН. 17 МАЯ - Выезд автомобилей на автобусные полосы в определенные часы планируют разрешить в Казахстане. Соответствующий проект постановления правительства, которым вносятся поправки в Правила дорожного движения, опубликован на портале "Открытые НПА", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Пункт 2 раздела 18 Правил дорожного движения предлагается изложить в следующей редакции: "На дорогах с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенных знаками 5.9, 5.10.1 - 5.10.3, в период времени с 07.30 до 9.30, с 17.00 до 20.00 осуществляется движение и производится остановка общественного транспорта (за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 2 и 4 раздела 24 Правил), а в остальное время и в выходные дни, кроме общественного транспорта, на этой полосе осуществляют движение и остановку другие транспортные средства".

Поправки разработаны в соответствии с данным на совещании 22 апреля 2021 года поручением президента РК об использовании специально выделенных автобусных полос вне часов пик и в выходные дни.

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