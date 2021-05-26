Система Orphus

Токаев подписал поправки по вопросам регулирования банковской, микрофинансовой и коллекторской деятельности

25.05.2021 7696
НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал изменения и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской, микрофинансовой и коллекторской деятельности в Республике Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской, микрофинансовой и коллекторской деятельности в Республике Казахстан", - сообщила пресс-служба Акорды.

 
Текст закона публикуется в печати.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая