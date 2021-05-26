Токаев подписал поправки по вопросам регулирования банковской, микрофинансовой и коллекторской деятельности

НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал изменения и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской, микрофинансовой и коллекторской деятельности в Республике Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской, микрофинансовой и коллекторской деятельности в Республике Казахстан", - сообщила пресс-служба Акорды.

Текст закона публикуется в печати.

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