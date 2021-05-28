Автоматизирована база данных транзитных перевозок по территории Казахстана

НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - Комитет транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития сообщил о завершении испытания и подписании акт ввода в промышленную эксплуатацию Информационно-аналитической системы транспортной базы данных (ИАСТБД), передает KAZAKHSTAN TODAY.

ИАСТБД предназначена для повышения уровня безопасности перевозок, формирования единой консолидированной базы данных, в том числе автоматизации сбора и обработки информации о транзитных перевозках по территории РК", - сообщили в ведомстве.

Единая консолидированная база данных формируется в режиме реального времени за счет оперативного получения информации от всех подразделений Комитета транспорта, владельцев морских и маломерных судов, владельцев железнодорожного транспорта, а также по перевозкам автомобильным транспортом.

По данным МИИР, разработка информационно-аналитической системы транспортной базы данных была начата в 2006 году. 25 мая текущего года был получен положительный акт о соответствии требованиям информационной безопасности. Испытание системы проводилось АО "Государственная техническая служба" и включало в себя анализ исходных кодов, испытание функций информационной безопасности, нагрузочное испытание, обследование сетевой инфраструктуры и процессов обеспечения информационной безопасности.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства