СЕМЕЙ. 28 ИЮНЯ - Акимом Семея назначен Бакытжан Байахметов, ранее занимавший должность заместителя акима Восточно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Прежний аким Семея Нурмыбет Сактаганов покинул пост по состоянию здоровья. Он был назначен главой города в январе 2021 года, сообщает Arnapress.kz .

Байахметов родился 29 августа 1970 года в городе Аягозе Семипалатинской области. Окончил Казахский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт по специальности "электрификация сельского хозяйства, инженер-электрик", затем Центрально-Азиатский университет по специальности "финансы".

Трудовую деятельность начал в 1992 году инженером. Позже работал руководителем группы сбыта СФ ЗАО "ВК РЭК", затем был начальником Аягозских релейных электрических сетей СФ ЗАО "ВК РЭК".

С 2005 по 2008 годы - заместитель акима Аягозского района. Позже работал главным экспертом в различных управлениях. В 2009-2010 годы был начальником отдела строительства Усть-Каменогорска.

Затем в течение трех лет был главой города Аягоза Аягозского района.

С июля по декабрь 2014 года занимал пост акима Уланского района.

С декабря 2014 по апрель 2019 года возглавлял Аягозский район.

С 15 апреля 2019 года до нынешнего назначения являлся заместителем акима Восточно-Казахстанской области.

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