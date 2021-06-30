Мамин провел заседание Национальной комиссии по модернизации

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Рассмотрен ход исполнения плана нации "100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Первого Президента РК, Елбасы Нурсултана Назарбаева" и в послания главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 1 сентября 2020 года.
О проводимой работе доложили заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, министры национальной экономики Асет Иргалиев, сельского хозяйства - Сапархан Омаров, энергетики - Нурлан Ногаев, финансов - Ерулан Жамаубаев, образования и науки - Асхат Аймагамбетов, первый заместитель министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжан Примкулов.
К настоящему времени из 100 шагов плана нации реализованы 72 шага: по направлению "Формирование профессионального государственного аппарата" - 13 из 15 шагов, "Обеспечение верховенства закона" - все 19 шагов, "Индустриализация и экономический рост" - 27 из 50 шагов, "Идентичность и единство" - 3 из 6 шагов, "Формирование подотчетного государства" - все 10 шагов. В текущем году планируется исполнить 9 шагов по направлениям "Формирование профессионального государственного аппарата" и "Индустриализация и экономический рост".
На заседании рассмотрены вопросы перехода на новую систему оплаты труда государственных служащих, обновления стандартов школьного обучения и развития функциональной грамотности, повышения энергоэффективности экономики, прозрачности и предсказуемости сферы недропользования, снижения водозатратности в сельском хозяйстве, а также упрощения исполнения налоговых обязательств, в том числе через цифровизацию.
Обсужден ход работ по повышению конкурентоспособности транспортно-транзитного сектора путем реализации новых инфраструктурных проектов, совершенствования сервиса и увеличения скорости транзитных перевозок.
Премьер-министр поручил продолжить активную работу по полному и качественному исполнению плана нации "100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Первого Президента РК, Елбасы Нурсултана Назарбаева" и послания главы государства Касым-Жомарта Токаева от 1 сентября 2020 года.
Особое внимание обращено на пункты по привлечению стратегических инвесторов в новые крупные проекты в приоритетных секторах экономики, развитию обрабатывающего сектора и экспортного потенциала, обеспечению самодостаточности национальной экономики по основным продовольственным товарам.
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