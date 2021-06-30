В РК проведут сверку баз данных граждан для актуализации статусов в ОСМС

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НУР-СУЛТАН. 29 ИЮНЯ - Проблемы корректного отображения застрахованного и незастрахованного населения обсудили представители государственных органов на заседании межведомственной комиссии по вопросам внедрения ОСМС, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На сегодня существует проблема идентификации периода в системе ОСМС у иностранцев до их получения документа по виду на жительство.

Сегодня иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим (получившим вид на жительство) в РК при наличии платежей с момента получения ВНЖ статус застрахованности не присваивается автоматически, так как отсутствует интеграция с информационной системой Комитета миграционной службы МВД РК (то есть нет привязки к дате получения лицом ВНЖ). Из-за этого в системе формируется задолженность за периоды, в которых данные лица были иностранцами без вида на жительство, и соответственно с них не требовалось уплата взносов на ОСМС (кроме трудовых мигрантов и членов их семей, являющихся гражданами стран-членов ЕАЭС).

В этой связи Фонду совместно с МВД РК поручено провести работу по интеграции ИС Фонда с ИС МВД КМС РК для осуществления привязки к дате получения вида на жительство.

Кроме того, в ИС "Saqtandyry" Фонда численность незастрахованного населения формируется некорректно и достигает 4,2 миллиона человек, так как отсутствует механизм по актуализации сведений граждан РК, выехавших на постоянное место жительства в другие страны, умерших, числящихся в "Государственной базе данных "Физические лица" Министерства юстиции РК.

В этой связи Министерству здравоохранения совместно с Республиканским центром электронного здравоохранения и Министерством юстиции поручено обеспечить сверку и актуализацию статусов в информационных системах "Регистр прикрепленного населения" и "Государственная база данных "Физическое лицо" с дальнейшей выработкой механизма автоматизации процесса с установлением фильтра по умершим лицам и лицам, выехавшим на ПМЖ.

Также на очередном заседании МВК обсудили риск выпадения из системы обязательного социального медицинского страхования наемных работников, за которых работодатели не делают своевременной оплаты взносов и отчислений на ОСМС.

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