Несколько десятков судей освобождены от должностей

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НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении и назначении на должности председателей, председателей судебных коллегий и судей судов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Указ опубликовала ИПС "Аділет". От должностей освобождены несколько десятков судей в различных регионах страны. Назначены председатели, председатели судебных коллегий и судьи судов.

Ознакомиться с полным списком можно по ссылке . Указ вводится в действие с 1 июля 2021 года.

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