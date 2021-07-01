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Несколько десятков судей освобождены от должностей

30.06.2021 10828
Несколько десятков судей освобождены от должностей
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении и назначении на должности председателей, председателей судебных коллегий и судей судов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Указ опубликовала ИПС "Аділет". От должностей освобождены несколько десятков судей в различных регионах страны. Назначены председатели, председатели судебных коллегий и судьи судов. 
 
Ознакомиться с полным списком можно по ссылке. Указ вводится в действие с 1 июля 2021 года. 
 

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