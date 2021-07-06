Токаев выразил соболезнования в связи со смертью Асельхан Калыбековой

НУР-СУЛТАН. 5 ИЮЛЯ - Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи со смертью народного поэта Казахстана Асельхан Калыбековой, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Выражаю соболезнования в связи с кончиной народного поэта Казахстана Асельхан Алишеровны, обладателя ордена "Парасат". Асельхан Алишеровна сияла как звезда на горизонте айтыса. Она стала любимым поэтом народа. Она посвятила свою жизнь священному искусству айтысов и внесла огромный вклад в развитие духовного богатства нашего народа, оставив огромное наследие. Надеюсь, имя Асельхан Калыбековой навсегда останется в памяти нашего народа", - говорится в телеграмме, опубликованной пресс-секретарем президента РК Бериком Уали в Facebook.

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