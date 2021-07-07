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Токаев поздравил казахстанцев с Днем столицы

06.07.2021 5131
Токаев поздравил казахстанцев с Днем столицы
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем столицы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Поздравляю казахстанцев с Днем столицы! Благодаря политической воле Елбасы Н.А. Назарбаева в центре Великой степи появился современный город, ставший олицетворением Независимости Казахстана, созидательной энергии нации, развития и прогресса", - написал глава государства в Twitter.

 

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