НУР-СУЛТАН. 6 ИЮЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем столицы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Поздравляю казахстанцев с Днем столицы! Благодаря политической воле Елбасы Н.А. Назарбаева в центре Великой степи появился современный город, ставший олицетворением Независимости Казахстана, созидательной энергии нации, развития и прогресса", - написал глава государства в Twitter .

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