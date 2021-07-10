Токаев заявил о готовности предоставить отечественную вакцину нуждающимся странам

akorda.kz

НУР-СУЛТАН. 9 ИЮЛЯ - Глава государства провел встречу с председателем Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций Волканом Бозкыром, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе встречи были обсуждены приоритетные направления сотрудничества Казахстана с ООН. Особое внимание было уделено совместным усилиям по противодействию пандемии, а также обеспечению региональной безопасности и стабильности, сообщает Акорда.

Глава государства полагает, что международное сообщество должно быть более сплоченным в деле противодействия последствиям пандемии.

Казахстан как ответственный член международного сообщества будет прилагать все усилия для преодоления этого кризиса. Мы разработали нашу собственную вакцину. В будущем, в случае необходимости, мы готовы предоставить ее нуждающимся странам", - подчеркнул Токаев.

Волкан Бозкыр высоко оценил итоги деятельности Казахстана в Совете безопасности ООН, а также проводимую работу по урегулированию сирийского конфликта.

Казахстан весьма активно вовлечен в деятельность Организации Объединенных Наций. Вы много лет проработали в системе ООН. У вас большой опыт. Руководство страны также активно взаимодействует с Организацией. Приветствую вклад Казахстана в мирное урегулирование конфликта в Сирии, известный, как Астанинский процесс", - отметил председатель Генассамблеи ООН.

Во время беседы также затронуты вопросы обеспечения региональной безопасности и стабильности в контексте ситуации в Афганистане.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства