В Казахстане планируют ввести воинскую службу в резерве

НУР-СУЛТАН. 12 ИЮЛЯ - В Казахстане планируют создать воинскую службу в резерве, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Создание воинской службы в резерве позволит, не увеличивая вооруженные силы в мирное время, получить определенное количество военнообязанных, которые будут готовы в профессиональном плане к выполнению задач на начальном этапе военного времени или военного положения либо чрезвычайного положения природного и техногенного характера до проведения полной или частичной мобилизации", - сообщает портал Открытые НПА , на котором можно ознакомиться с основными положениями закона и принять участие в его открытом обсуждении.

Ранее введение службы в резерве было одобрено советом безопасности РК.

Предполагается, что военнообязанные, заключившие контракт о прохождении воинской службы в резерве (далее – резервисты), будут проходить воинскую службу путем прохождения сборов и подготовки по имеющимся военно-учетным специальностям в мирное время в порядке, определенном министерством обороны. Для резервистов подготовка будет проходить один-два раза в месяц, а сборы 30 дней, в общей сложности, не более двух месяцев в год", - сообщили в минобороны.

При этом подготовка военно-обученного резерва путем проведения сборов для остальных военнообязанных будет продолжаться в плановом порядке с целью создания резерва для частей второго эшелона и восполнения потерь.

Предполагается, что на первоначальном этапе количество резервистов будет незначительным, возможно, до тысячи человек. В дальнейшем возможно увеличение их количества до нескольких бригад резерва и комплектование ими территориальных войск.

В долгосрочной перспективе введение воинской службы в резерве позволит без ущерба боеспособности воинских частей сократить численность вооруженных сил и сэкономить бюджетные средства", - подчеркнули в ведомстве.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства