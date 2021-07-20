Токаев: Самое печальное, что мы теряем своих граждан

НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - С участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева проводится совещание по эпидемиологической ситуации в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В последнее время число зараженных коронавирусом резко возросло. Ежедневно регистрируется более 5 тысяч больных", - сказал глава государства.

Он напомнил, что неделю назад этот вопрос рассматривался на расширенном заседании правительства. Тогда, по словам Токаева, правительство заявило, что ситуация находится под контролем.

Самое печальное, что мы теряем своих граждан. Поэтому надо срочно принимать меры. Необходимо подготовить соответствующий план работы и обязательно его реализовать. Большая часть регионов находится в красной зоне. Число больных, находящихся в тяжелом и особо тяжелом состоянии, увеличивается с каждым днем", - отметил Токаев.





Он подчеркнул, что самая актуальная цель - не остановить распространение вируса.





Мировой опыт показывает, что это невозможно. Главное - не допустить роста числа особо тяжелых больных, сохранить человеческие жизни. Поэтому у него есть только один выход. Это массовая вакцинация, вакцинация", - акцентировал глава государства.

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