Токаев реорганизовал два министерства

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НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев реорганизовал Министерство здравоохранения и Министерство труда и социальной защиты населения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Реорганизовать: 1) Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан с передачей ему с 1 января 2022 года функций и полномочий Министерства внутренних дел Республики Казахстан в области миграции населения, а также по вопросам беженцев, за исключением функций и полномочий по пресечению незаконной иммиграции, реадмиссии незаконных иммигрантов, выдаче виз на выезд из Республики Казахстан и въезд в Республику Казахстан, документированию населения и гражданства;

2) Министерство здравоохранения Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий Министерства внутренних дел Республики Казахстан по координации государственной политики в сфере медицинского обеспечения: с 1 июля 2022 года в отношении лиц, содержащихся в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы; с 1 января 2023 года в отношении лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы", - говорится в указе.

Указ уже введен в действие.

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