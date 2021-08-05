Токаев произведет ряд кадровых перестановок в судейском корпусе

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НУР-СУЛТАН. 4 АВГУСТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении на должности и освобождении от должностей председателей, председателей судебных коллегий и судей судов Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно документу, на должность председателей назначены:

- судебной коллегии по уголовным делам Северо-Казахстанского областного суда Ербар Калиев с освобождением от должности судьи Петропавловского городского суда Северо-Казахстанской области;

- судебной коллегии по гражданским делам Туркестанского областного суда Нурлан Биболов с освобождением от должности судьи суда города Шымкента;

- по Акмолинской области: суда района Биржана стал Алибек Уразов;

- по Алматинской области: Кербулакского районного суда - Марат Жукенов с освобождением от должности судьи Ескельдинского районного суда этой же области;

- по Восточно-Казахстанской области: Жарминского районного суда - Руслан Омаров с освобождением от должности председателя районного суда № 2 Курчумского района этой же области;

- по Костанайской области: Рудненского городского суда - Ерлан Мурзагужинов;

- по городу Алматы: районного суда №2 Жетысуского района - Сержан Байболов.

На должность судей назначить:

- суда города Нур-Султана - Жукенова Армана Сериктаевича с освобождением от должности председателя Сарыаркинского районного суда города Нур-Султана; Каракузиеву Сару Орынгалиевну с освобождением от должности судьи Бостандыкского районного суда города Алматы Алматинского городского суда Мушанову Гульнару Ауелхановну с освобождением от должности судьи Алматинского областного суда;

- Алматинского областного суда - Акбергенова Жумаша Тлешовича с освобождением от должности судьи Алакольского районного суда Алматинской области;

- по городу Алматы: районного суда №2 Бостандыкского района - Сырлыбаева Каната Кадировича с освобождением от должности председателя Ауэзовского районного суда города Алматы;

- по городу Нур-Султану: Алматинского районного суда - Омарову Сауле Койшыбаевну; районного суда № 2 Сарыаркинского района - Алипанову Галию с освобождением от должности судьи Восточно-Казахстанского областного суда.

Кроме того, освобождены от должностей:

- по городу Шымкенту - судья Энбекшинского районного суда Мауленова Ергали Ыбрайулы (по собственному желанию);

- по городу Алматы: председатель специализированного межрайонного экономического суда Ерзаков Мухамеджан Темирханович (по собственному желанию, с прекращением полномочий судьи); судья специализированного межрайонного экономического суда Смайыл Айжан Ержуманкызы (в связи с переходом на другую работу);

- по Нур-Султану: судья Алматинского районного суда Бозжигитова Айнаш Дуйсенбаевна (по собственному желанию); судья районного суда №2 Есильского района Мусабеков Азизбек Сырымбекович (в связи с переходом на другую работу).

С полным списком назначений и освобождения можно ознакомиться здесь

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