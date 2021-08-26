Токаев назначил начальника Службы госохраны РК

Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 25 АВГУСТА - Касым-Жомарт Токаев назначил Ермека Сагимбаева начальником Службы государственной охраны Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Назначить Сагимбаева Ермека Алдабергеновича начальником Службы государственной охраны Республики Казахстан", - говорится в указе президента, опубликованном на сайте Акорды.

Сагимбаев распоряжением президента был освобожден от должности заместителя начальника Службы госохраны РК.

На должность заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан назначен Батырбек Байбосынов.

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