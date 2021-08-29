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Председатель правления АО "Казпочта" досрочно покинул пост

28.08.2021 7399
НУР-СУЛТАН. 28 АВГУСТА - 27 августа правление АО "Самрук-Казына" рассмотрело заявление председателя правления АО "Казпочта" Каната Алпысбаева о досрочном прекращении полномочий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Было приняло решение о возложении с 1 сентября исполнения обязанностей председателя правления АО "Казпочта" на Серика Саудабаева, сообщает пресс-служба Фонда.
 
Серик Саудабаев родился в 1977 году. Имеет высшее экономическое и высшее юридическое образование. 
 
С июня 2010 года по настоящее время возглавлял отраслевую дирекцию АО "Самрук-Казына", курирующую такие активы, как АО "Казахтелеком" и АО "Казпочта". 
 
С 2010 по 2014 годы был членом совета директоров АО "Казпочта", а затем с 2016 года по настоящее время.
 
Серик Саудабаев также представляет интересы акционера в Совете директоров АО "Казахтелеком" и АО "Kcell", является членом Наблюдательного совета ТОО "QazCloud".
 

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