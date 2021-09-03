Казахстанцев призывают пройти перепись населения онлайн

АЛМАТЫ. 2 СЕНТЯБРЯ - Проводимую в сентябре - октябре этого года национальную перепись впервые можно пройти в ОНЛАЙН-формате. Для этого в первые 45 дней переписи, с 1 сентября по 15 октября, нужно зайти на сайт www.sanag.gov.kz и заполнить переписные листы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По итогам прохождения переписи онлайн вам придет уведомление, которое желательно сохранить для подтверждения статуса. Также будет использован и традиционный сплошной подомовой опрос интервьюерами, он пройдет с 1 по 30 октября текущего года. Второй вариант прохождения переписи предусмотрен для тех жителей страны, кто не смог либо не успел пройти перепись в онлайн-формате, сообщили в пресс-службе департамента статистики Алматы.

Подробнее об онлайн-формате рассказала Жанар Ахметова, представитель департамента национальных переписей Бюро национальной статистики.

Каждый респондент теперь может зайти на сайт и пройти перепись за себя и за своих членов домашнего хозяйства (семьи). Во-первых, в условиях пандемии у вас будет возможность не контактировать с интервьюером (хотя все наши интервьюеры вакцинированы, тем не менее это минимизирует риски). Во-вторых, это экономия времени и удобство для самого респондента. Поскольку он может в любое время заполнить, а также прерваться, если, например, занят, потом, когда у него снова появится свободное время, он может вновь продолжить заполнение переписных листов онлайн. Единицей наблюдения при проведении переписи является домашнее хозяйство. Почему домашнее хозяйство? Важен как сам респондент, так и то, из какого количества человек состоит домашнее хозяйство, какие там жилищные условия, семейственность, виды домашних хозяйств, сколько детей или, к примеру, с кем живут дети: с отцом или с матерью", - рассказала она.

При этом она отметила, что переписной лист за всю семью нужно заполнить только одному ее члену. Если же это сделают все члены, то количество домашних хозяйств в результате переписи может оказаться искусственно завышенным. В этом случае объективные результаты по домохозяйствам будут получены лишь после обработки и анализа полученных данных.

Если взрослый или ребенок старше 16 лет заполнит переписной лист самостоятельно только за себя и кто-то из членов семьи также отдельно заполнит онлайн либо офлайн, выходит, что с этого домашнего хозяйства он уже выпадает и в этом жилом помещении будет отмечено не одно домашнее хозяйство, а несколько, в зависимости от того, сколько людей будет заполнять переписные листы. В итоге мы, конечно, это получим не сразу, а только после обработки данных. Поэтому, еще раз повторю, переписные листы желательно сразу заполнять на всех членов домашних хозяйств (семьи) единовременно", - подчеркнула Жанар Ахметова.

Также казахстанцев призывают пройти перепись оперативно, не откладывая на последний момент, так как при большом наплыве посетителей может быть перегрузка сервера.

Не затягивайте время и заполняйте на себя и на членов вашего домашнего хозяйства переписные листы в онлайн-режиме до 15 октября, а не в предпоследний день", - призвала Жанар Ахметова.

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