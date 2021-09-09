Мажилис одобрил законопроект по защите морской среды Каспийского моря

НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - Депутаты мажилиса одобрили ратификационный законопроект - Протокол по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Документ разработан в целях проведения эффективных и открытых процедур оценки воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте планируемой деятельности, которая может оказывать значительное трансграничное воздействие на морскую среду и сушу.

В соответствии с Протоколом стороны принимают законодательные, административные или другие меры для выполнения его положений в отношении видов планируемой деятельности, а также для разработки процедуры оценки воздействия на окружающую среду, которая разрешает участие общественности и подготовку документов по оценке воздействия на окружающую среду", - рассказали в пресс-службе мажилиса.

Кроме того, палата поручила профильным комитетам подготовить заключения по новым законопроектам. Это поправки по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также ратификационные законопроекты относительно Конвенции о правах инвалидов и Протокол с изменениями в казахстанско-российское межправительственное Соглашение о создании на космодроме "Байконур" космического ракетного комплекса "Байтерек".

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