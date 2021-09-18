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ШОС усилит сотрудничество в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму

17.09.2021, 13:34 5239
ДУШАНБЕ. 17 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе саммита Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества озвучил актуальные направления сотрудничества организации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам президента Казахстана, крайне актуальной становится проблематика госбезопасности.
 

Отрадно, что в этой области достигнуты положительные результаты. Наглядное тому подтверждение - программа сотрудничества государств-членов ШОС по противодействию терроризму, сепаратизму, на 2022-2024 годы, которую мы утвердим сегодня", - сказал Токаев.

 
Глава государства отметил, что Казахстан также готов продолжить совместные усилия для эффективной борьбы с незаконным оборотом наркотиков и наркобизнесом.
 

Считаю, что формализация отношений ШОС и Центрально азиатского регионального информационного координационного центра (ЦАРИКЦ) улучшит обмен информацией и взаимодействия в этом направлении", - заявил Токаев.

 
Он также подчеркнул, что в последние годы на передний план выходит проблема кибербезопасности.
 

Скорейшее создание центра ШОС по информационной безопасности в полной мере отвечает насущным потребностям и укрепит защиту информационного пространства общества", - отметил президент.

 
Еще одной проблемой, по словам Токаева, является транснациональная преступность в экономической сфере.
 

На мой взгляд запуск формата совещания руководителей органов экономических расследований государств-членов ШОС позволит вывести наши коллективные усилия на новый уровень", - предложил глава Казахстана.

 

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