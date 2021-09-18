Антикор выявил ряд нарушений при проверке Минздрава

НУР-СУЛТАН. 17 СЕНТЯБРЯ - В ходе брифинг заместитель руководителя службы превенции Агентства РК по противодействию коррупции Ганижан Асанулы рассказал, какие нарушения выявили при проверках Минздрава, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Пандемия обнажила множество проблем здравоохранения, в том числе, коррупционных. Это послужило основанием для начала цикла внешних анализов коррупционных рисков в сфере здравоохранения", - сказал Ганижан Асанулы.

По его словам, в 2020 году анализом были охвачены Фонд социального медицинского страхования и центральный аппарат Министерства здравоохранения. В этом году завершены сквозные внешние проверки в двух комитетах Министерства здравоохранения: Комитет медицинского и фармацевтического контроля, Комитет санитарно-эпидемиологического контроля. Выявлено 138 коррупционных рисков, по которым разработаны 246 рекомендаций.

Установлен высокий риск фальсификации результатов целевого индикатора - "удовлетворенность пациентов качеством медпомощи". "Ручное" достижение поставленных показателей не дает объективную картину по качеству системы здравоохранения. Второе. Искусственное завышение цен на лекарства. Цена формируется на недостоверной информации заявителя или его коммерческом предложении. В цену лекарств могут включаться маркетинговые расходы даже при их отсутствии. Действующие правила оптово-розничной реализации дозволяют дополнительно увеличивать стоимость на 30%", - сообщил Ганижан Асанулы.

Также выявлена неправомерность результатов внешней экспертизы качества медицинских услуг. К примеру, в нарушение законодательства 147 проверок проведены без привлечения независимых экспертов, а сами экспертные заключения составлены неуполномоченными на это лицами.

Асанулы отметил, что мониторинг и камеральный контроль не оцифрованы. Принимаемые меры в этом направлении формальные. Приобретенные планшеты и мобильные принтера (стоимость 600 миллионов тенге) для автоматизации административной практики не используются. Документы контроля формируются вручную, что создает условия для коррупции.

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