В Алматы планируют изменить маршрут для проведения шествий

Согласно документу, предлагается изменить маршрут, по которому можно проводить шествия во время мирных собраний. Предлагается проводить мирные собрания в городе Алматы "от памятника Токашу Бокину по улице Кунаева до пересечения с улицей Шевченко, далее по улице Шевченко до сквера Шокана Уалиханова".

Сообщается, что на данной территории имеются искусственное освещение, точка для подключения электроэнергии, камеры видеонаблюдения и видеофиксации, 50 парковочных мест.

Отмечается, что принимать участие могут не более 1000 человек.

Напомним, в настоящее время установлены следующие специализированные места для организации и проведения мирных собраний в городе Алматы: парк имени Махатма Ганди, сквер за кинотеатром "Сарыарка", сквер имени Шокана Уалиханова, место для шествий - от сквера имени Шокана Уалиханова до парка имени Махатма Ганди по улице Шевченко.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства