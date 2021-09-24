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В Алматы планируют изменить маршрут для проведения шествий

23.09.2021, 14:32 5536
 
Согласно документу, предлагается изменить маршрут, по которому можно проводить шествия во время мирных собраний. Предлагается проводить мирные собрания в городе Алматы "от памятника Токашу Бокину по улице Кунаева до пересечения с улицей Шевченко, далее по улице Шевченко до сквера Шокана Уалиханова". 
 
Сообщается, что на данной территории имеются искусственное освещение, точка для подключения электроэнергии, камеры видеонаблюдения и видеофиксации, 50 парковочных мест.
 
Отмечается, что принимать участие могут не более 1000 человек.
 
Напомним, в настоящее время установлены следующие специализированные места для организации и проведения мирных собраний в городе Алматы: парк имени Махатма Ганди, сквер за кинотеатром "Сарыарка", сквер имени Шокана Уалиханова, место для шествий - от сквера имени Шокана Уалиханова до парка имени Махатма Ганди по улице Шевченко. 
 

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