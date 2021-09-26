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Какие меры принимаются РК в связи с усилением КНР мер профилактики на пограничных переходах

25.09.2021, 17:11 6589
НУР-СУЛТАН. 25 СЕНТЯБРЯ - В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции правительство КНР усилило меры профилактики и контроля на пограничных переходах Достык - Алашанькоу и Алтынколь - Хоргос, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
С 15 августа в связи с выявлением новых случаев заболевания Covid-19 на станции Алашанькоу (КНР) китайская сторона ограничила прием/отправку поездов, принимая только контейнерные поезда и предоставляя приоритет грузам, проходящим по транзитному коридору Китай - Европа - Китай, сообщает пресс-служба АО "НК КТЖ".
 
В настоящее время МИИР РК совместно с АО "НК КТЖ" принимает все необходимые меры для решения этого вопроса:
 
  • перенаправление 80% грузов на станцию Алтынколь - Хоргос;
  • увеличение доли контейнерных грузов;
  • проведение еженедельных встреч на уровне руководства АО "НК "КТЖ" и Урумчийской железной дороги и ежедневные совещания на уровне начальников приграничных станций.
 
По итогам переговоров руководство Урумчийской железной дороги заверило, что в настоящее время проводится работа с местным правительством по этому вопросу. При снятии ограничений УЖД готово перейти в штатный режим работы.
 
По итогам 8 месяцев перевозка грузов между РК и КНР составила 14,4 миллиона тонн, с ростом на 2%, в том числе контейнерные перевозки - 579 тысяч ДФЭ, с ростом на 35% к аналогичному периоду прошлого года.
 
Ситуация находится на постоянном контроле правительства РК.
 

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