Токаев направил телеграмму соболезнования родным дипломата Гиззатова

Обращаясь к генеральному прокурору, Раманкулов потребовал ответить на ряд вопросов: направлялся ли запрос на международный розыск Ардана и Султанбекова, сколько денег они похитили, и какую часть из похищенного уже удалось вернуть государству? Он также предложил ведомству проработать вопрос по возвращению денег в Казахстан с учетом практики развитых стран, например, Великобритании или США.

Он напомнил, что официальное обращение Генеральной прокуратуры в Национальное бюро Интерпола не поступало, а без него не будет и объявления в международный розыск.

Однако, по его словам, ни Ардан, ни Султанбеков так и не объявлены в розыск, а в соцсетях члены их семей выкладывают посты о красивой жизни в Нью-Йорке.

По мнению мажилисмена, Генеральная прокуратура не принимает никаких мер по поиску бывшего заместителя акима Нур-Султана Каната Султанбекова и руководителя "Астана LRT" Талгата Ардана, хотя депутаты неоднократно поднимали этот вопрос, а также вопрос о возврате денег, незаконно выведенных в оффшоры.

НУР-СУЛТАН. 30 СЕНТЯБРЯ - Депутат Максат Раманкулов обвинил Генпрокуратуру в бездействии по отношению к основным фигурантам дела об LRT, передает KAZAKHSTAN TODAY.

НУР-СУЛТАН. 30 СЕНТЯБРЯ - Сегодня на пленарном заседании мажилиса депутаты одобрили поправки по вопросам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Планируется снизить пороговые значения для проведения проверок по операциям с недвижимостью с 200 млн до 50 млн тенге.

У нас в среднем при легализации или при финансировании терроризма сделки с недвижимостью или с другим намного ниже, в разных регионах стоимость жилья тоже не очень высокая. Поэтому данное снижение позволит более оперативно мониторировать все операции, выявлять подозрительные и снизит высокие риски по отмыванию доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма", - отметил депутат Сергей Симонов.

По его словам, в Российской Федерации минимальный порог по операциям с недвижимостью составляет около 18 млн тенге, в Беларуси для физических лиц - чуть больше 9 млн, для ИП в пределах 97 млн, в Армении - около 43 млн тенге.

Кроме того, изменения коснутся проверок выигрышей в наличной форме по результатам пари, в игорных заведениях - порог для проверок будет снижен с 3 млн до 1 млн тенге.