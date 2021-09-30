Токаев направил телеграмму соболезнования родным дипломата Гиззатова

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АЛМАТЫ. 30 СЕНТЯБРЯ - Китай временно закрывает автомобильные пункты пропуска на границе с Казахстаном, передает KAZAKHSTAN TODAY
В связи с праздничными днями в Китае автомобильные пункты пропуска "Нур Жолы", "Достык-автомобильный" и "Бахты" на казахстанско-китайской границе будут закрыты с 1 по 3 октября 2021 года. Кроме того, пункт пропуска "Бахты" также будет закрыт с 3 по 4 октября 2021 года в связи с подготовкой к зимнему сезону дезинфекционного оборудования на китайской стороне. Просим перевозчиков, желающих пересечь границу заранее спланировать свои маршруты с учетом праздничных мероприятий в соседней стране", - сообщили в пресс-службе таможенного комитета.
НУР-СУЛТАН. 30 СЕНТЯБРЯ - Депутат Максат Раманкулов обвинил Генпрокуратуру в бездействии по отношению к основным фигурантам дела об LRT, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По мнению мажилисмена, Генеральная прокуратура не принимает никаких мер по поиску бывшего заместителя акима Нур-Султана Каната Султанбекова и руководителя "Астана LRT" Талгата Ардана, хотя депутаты неоднократно поднимали этот вопрос, а также вопрос о возврате денег, незаконно выведенных в оффшоры.
В проекте LRT общество возмущает даже не сам факт хищений, а их гигантские размеры и брошенные по всей столице незаконченные бетонные опоры, превратившиеся в тысячу памятников воровству и безнаказанности. Подсчитано, что на этот "отечественный Стоунхэдж" было списано 120 млрд тенге, хотя при этом выполнено лишь 15% работ. В настоящий момент суд рассматривает апелляцию осужденных по этому делу семи человек. Вместе с тем, вне пределов досягаемости отечественного правосудия оказались основные фигуранты – бывшие замакима города Астаны Канат Султанбеков и руководитель "Астана LRT" Талгат Ардан. Правоохранительные органы заявляли об их "международном розыске", – заявил депутат.
Однако, по его словам, ни Ардан, ни Султанбеков так и не объявлены в розыск, а в соцсетях члены их семей выкладывают посты о красивой жизни в Нью-Йорке.
Фактически никакого розыска указанных лиц не ведется, они спокойно могут тратить украденные у страны миллиарды, а вопрос возвращения этих средств, соответственно, также отложен на неопределенное время. Видимо, наши правоохранители ждут, пока они не потратят все, что "нажито непосильным трудом"", – заявил Раманкулов.
Он напомнил, что официальное обращение Генеральной прокуратуры в Национальное бюро Интерпола не поступало, а без него не будет и объявления в международный розыск.
Также надо понимать, что незаконно вывезенные средства за границу, при их обнаружении могут быть конфискованы в пользу иностранных государств, как "богатства необъяснимого происхождения", кроме того, это не собственность проворовавшихся чиновников, а средства, принадлежащие казахстанскому народу", – подчеркнул парламентарий.
Обращаясь к генеральному прокурору, Раманкулов потребовал ответить на ряд вопросов: направлялся ли запрос на международный розыск Ардана и Султанбекова, сколько денег они похитили, и какую часть из похищенного уже удалось вернуть государству? Он также предложил ведомству проработать вопрос по возвращению денег в Казахстан с учетом практики развитых стран, например, Великобритании или США.
Считаем необходимым включить в антикоррупционное законодательство норму о так называемом "богатстве необъяснимого происхождения" и проработать со странами-реципиентами бегства капиталов – двусторонние Соглашения о порядке их возврата народу Казахстана", – резюмировал мажилисмен.
НУР-СУЛТАН. 30 СЕНТЯБРЯ - Сегодня на пленарном заседании мажилиса депутаты одобрили поправки по вопросам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Планируется снизить пороговые значения для проведения проверок по операциям с недвижимостью с 200 млн до 50 млн тенге.
У нас в среднем при легализации или при финансировании терроризма сделки с недвижимостью или с другим намного ниже, в разных регионах стоимость жилья тоже не очень высокая. Поэтому данное снижение позволит более оперативно мониторировать все операции, выявлять подозрительные и снизит высокие риски по отмыванию доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма", - отметил депутат Сергей Симонов.
По его словам, в Российской Федерации минимальный порог по операциям с недвижимостью составляет около 18 млн тенге, в Беларуси для физических лиц - чуть больше 9 млн, для ИП в пределах 97 млн, в Армении - около 43 млн тенге.
Кроме того, изменения коснутся проверок выигрышей в наличной форме по результатам пари, в игорных заведениях - порог для проверок будет снижен с 3 млн до 1 млн тенге.