Казахстан и Россия планируют совместную реконструкцию пунктов пропуска через границу

Фото: Минобороны РК
НУР-СУЛТАН. 2 ОКТЯБРЯ - Группа в составе ракетно-артиллерийских кораблей "Орал", "Сарыарка", "Мангистау", минно-трального корабля "Алатау" и гидрографического судна "Жайык" Военно-морских сил Казахстана совершает сбор-поход по акватории казахстанского сектора Каспийского моря, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В пресс-службе Минобороны РК сообщили, что сбор-поход продлится до 8 октября.
За это время военные моряки выполнят стрельбы по воздушной, морской и плавающей целям, проведут корабельно-боевые учения, отработают плавание корабля на узких участках, вблизи берегов и при сложных гидрометеорологических условиях", - рассказали в пресс-службе.
Кроме того, по информации ведомства, корабли выполнят совместное маневрирование в составе группы. Военные моряки организуют смену вахты на ходу, осуществят передачу информации с использованием семафора, а также отработают нормативы по борьбе за живучесть корабля и покидание аварийного судна.
Сбор-походы позволяют экипажам кораблей совершенствовать практические навыки, повышают уровень военно-морской выучки плавсостава Военно-морских сил, отметили в пресс-службе.
АЛМАТЫ. 2 ОКТЯБРЯ - Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев вручил государственные награды семьям двух сотрудников департамента полиции Алматы, погибших 20 сентября от рук стрелка при выселении его семьи из дома, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Наши коллеги, майор полиции Дархан Сулеев и капитан полиции Нурбол Байгазиев, добросовестно исполняли свой служебный долг, были примером для сослуживцев и строили планы на будущее. Трагический случай, оборвавший их жизни, потряс всех казахстанцев", - сказал Ерлан Тургумбаев.
Как сообщили в пресс-службе МВД, за проявленные стойкость и верность Присяге участковые инспекторы полиции Дархан Сулеев и Нурбол Байгазиев указом президента РК посмертно награждены государственными наградами - орденами "Айбын" ІІ степени.
Сегодня я прибыл по поручению главы государства, чтобы вручить их", - отметил министр.
Он подчеркнул, что сотрудники органов внутренних дел по долгу службы всегда находятся в первых рядах борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан. Ежедневный труд полицейских связан с риском для жизни и здоровья. В критических ситуациях за считанные секунды им приходится принимать ответственные решения, от которых порой зависит жизнь человека.
Напомним, 20 сентября в городе Алматы при исполнении судебного решения о праве собственности выселяемый житель открыл огонь из охотничьего ружья. В результате погибли пять человек, в том числе двое полицейских, судебный исполнитель и новый владелец имущества. Стороны трагедии озвучили свои версии
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НУР-СУЛТАН. 1 ОКТЯБРЯ - Постановлением правительства
РК Габидулла Абдрахимов освобожден от должности вице-министра культуры и спорта в связи с переходом на другую работу, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
Габидулла Абдрахимов родился в 1975 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный аграрный университет, прошел обучение в немецкой высшей школе государственного управления по программе "Болашак", магистр государственного администрирования.
Трудовую деятельность начал в 1996 году стажером-преподавателем в Казахском государственном аграрном университете.
С 1999 по 2008 годы занимал различные должности в структуре Агентства РК по делам государственной службы.
В 2008-2015 годы работал в структурах канцелярии премьер-министра РК, администрации президента РК, являлся председателем АЗРК РК.
С января 2021 года по настоящее время занимал должность вице-министра культуры и спорта РК.