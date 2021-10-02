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Принятые решения будут способствовать оперативной и слаженной работе заинтересованных государственных органов и достижению практических результатов, направленных на интересы граждан обоих государств.

В Нур-Султане состоялась встреча правительственной делегации Российской Федерации под руководством заместителя премьер-министра РФ Марата Хуснуллина с заместителем премьер-министра Республики Казахстан Романом Скляром, в ходе которой были рассмотрены совместные проекты в дорожной отрасли, вопросы реконструкции пунктов пропуска, унификации строительных норм двух стран, сообщает primeminister.kz.

НУР-СУЛТАН. 1 ОКТЯБРЯ - Казахстан и Россия планируют совместную реконструкцию пунктов пропуска через границу, что позволит увеличить объем туристического потока между двумя странами, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Военные корабли Казахстана совершают сбор-поход по Каспийскому морю

Фото: Минобороны РК НУР-СУЛТАН. 2 ОКТЯБРЯ - Группа в составе ракетно-артиллерийских кораблей "Орал", "Сарыарка", "Мангистау", минно-трального корабля "Алатау" и гидрографического судна "Жайык" Военно-морских сил Казахстана совершает сбор-поход по акватории казахстанского сектора Каспийского моря, передает KAZAKHSTAN TODAY. В пресс-службе Минобороны РК сообщили, что сбор-поход продлится до 8 октября. За это время военные моряки выполнят стрельбы по воздушной, морской и плавающей целям, проведут корабельно-боевые учения, отработают плавание корабля на узких участках, вблизи берегов и при сложных гидрометеорологических условиях", - рассказали в пресс-службе. Кроме того, по информации ведомства, корабли выполнят совместное маневрирование в составе группы. Военные моряки организуют смену вахты на ходу, осуществят передачу информации с использованием семафора, а также отработают нормативы по борьбе за живучесть корабля и покидание аварийного судна. Сбор-походы позволяют экипажам кораблей совершенствовать практические навыки, повышают уровень военно-морской выучки плавсостава Военно-морских сил, отметили в пресс-службе. Как сообщалось ранее, в августе этого года корабли ВМС Казахстана приняли участие в конкурсе Армейских международных игр "Кубок моря - 2021"

Глава МВД вручил госнаграды семьям погибших в Алматы полицейских

АЛМАТЫ. 2 ОКТЯБРЯ - Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев вручил государственные награды семьям двух сотрудников департамента полиции Алматы, погибших 20 сентября от рук стрелка при выселении его семьи из дома, передает KAZAKHSTAN TODAY. Наши коллеги, майор полиции Дархан Сулеев и капитан полиции Нурбол Байгазиев, добросовестно исполняли свой служебный долг, были примером для сослуживцев и строили планы на будущее. Трагический случай, оборвавший их жизни, потряс всех казахстанцев", - сказал Ерлан Тургумбаев. Как сообщили в пресс-службе МВД, за проявленные стойкость и верность Присяге участковые инспекторы полиции Дархан Сулеев и Нурбол Байгазиев указом президента РК посмертно награждены государственными наградами - орденами "Айбын" ІІ степени. Сегодня я прибыл по поручению главы государства, чтобы вручить их", - отметил министр. Он подчеркнул, что сотрудники органов внутренних дел по долгу службы всегда находятся в первых рядах борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан. Ежедневный труд полицейских связан с риском для жизни и здоровья. В критических ситуациях за считанные секунды им приходится принимать ответственные решения, от которых порой зависит жизнь человека. Напомним, 20 сентября в городе Алматы при исполнении судебного решения о праве собственности выселяемый житель открыл огонь из охотничьего ружья. В результате погибли пять человек, в том числе двое полицейских, судебный исполнитель и новый владелец имущества. Стороны трагедии озвучили свои версии 23 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о трагическом происшествии в Алматы. В этот же день стало известно, что алматинского стрелка, убившего пять человек, арестовали на два месяца Дело о выселении семьи из дома передано другому судебному исполнителю, но исполнение решения при этом отсрочено

Кадровые перестановки произошли в Министерстве культуры и спорта