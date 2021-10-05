Токаев ознакомился с процессом вакцинации в Жамбылской области

Фото: Facebook

ТАРАЗ. 4 ОКТЯБРЯ - Касым-Жомарт Токаев приехал с рабочим визитом в Жамбылскую область, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

В ходе визита президент посетил биофармацевтический завод по производству иммунобиологических препаратов и ознакомился с процессом вакцинации. Глава государства также посещает социальные объекты и слушает доклад мэра Жамбылской области Бердибека Сапарбаева о социально-экономическом положении региона".

В настоящее время выпуском казахстанской вакцины занимаются две площадки: Научно-производственное предприятие "Антиген" в Алматинской области и Биофармацевтический завод при ТОО OtarBioPharm в Жамбылской области.

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