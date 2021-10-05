Поправки в правила призыва казахстанцев в армию вынесены на публичное обсуждение

НУР-СУЛТАН. 4 ОКТЯБРЯ - Министерство обороны разместило для публичного обсуждения проект постановления правительства, согласно которому будут внесены изменения и дополнения в Правила организации и проведения призыва граждан Республики Казахстан на воинскую службу, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно проекту, областная (города республиканского значения или столицы) призывная комиссия проверяет правильность предоставления гражданам отсрочки и освобождения от призыва на воинскую службу, в том числе проведения проверки всех личных дел призывников, признанных негодными к воинской службе в мирное время, ограниченно годными в военное время и негодными к воинской службе с исключением с воинского учета.

По результатам проверки документов и заключения призывной комиссии об отсрочке или освобождении от призыва на срочную воинскую службу в учетной карте призывника производит отметку об утверждении решения районной (городской, города областного значения) призывной комиссии (гербовой печатью департамента по делам обороны) или о направлении гражданина на повторное освидетельствование", - говорится в документе.

Порядок предоставления отсрочки или освобождения от призыва на срочную воинскую службу осуществляется согласно Правилам оказания государственной услуги "Предоставление отсрочки от призыва" и Правилам оказания государственной услуги "Освобождение граждан от призыва на воинскую службу".

Поправки касаются действий госорганов в случаях неявки призывников на призывную комиссию без уважительных причин, невозможности вручить повестку гражданину лично, невозможности установить фактическое место проживания, а также в целях организации и проведения розыска призывников, уклоняющихся от призыва на срочную воинскую службу и не являющихся на призывные медицинские комиссии в период призыва управления по делам обороны и органы внутренних дел.

Объектом розыска является гражданин призывного возраста, независимо от степени его годности к воинской службе и наличия права на освобождение или отсрочку от призыва на воинскую службу, так как решение о реализации этих прав выносит призывная комиссия, которая руководствуется действующим законодательством, и каждое решение должно быть подтверждено соответствующими документами. Решение призывной комиссии выносится при личном присутствии гражданина", - отмечается в проекте постановления.

Кроме того, планируется внести изменения в порядок медицинского освидетельствования граждан и состав медкомиссий.

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