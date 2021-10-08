Правительство приняло постановление по дактилоскопической регистрации

НУР-СУЛТАН. 7 ОКТЯБРЯ - Правительства РК приняло постановление от 4 октября №702 "О некоторых вопросах проведения дактилоскопической регистрации в Республике Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Документом приостанавливается до 1 января 2023 года действие части 1 пункта 3 Правил присвоения, продления, лишения и прекращения статуса беженца, утвержденных постановлением от 9 марта 2010 года. Установлено, что в этот период данная часть действует в следующей редакции: "3. Решение о присвоении статуса беженца принимается территориальным подразделением уполномоченного органа по рекомендации комиссии по осуществлению процедуры присвоения, продления, лишения и прекращения статуса беженца в течение трех месяцев со дня регистрации ходатайства о присвоении статуса беженца".

Также до 1 января 2023 года приостановлено действие постановления правительства от 4 июля 2013 года №684 "Об утверждении образцов паспорта гражданина Республики Казахстан, удостоверения личности гражданина Республики Казахстан, вида на жительство иностранца в Республике Казахстан, удостоверения лица без гражданства, удостоверения беженца и требований к их защите" по ряду положений. В образце паспорта гражданина РК в разделе "2. Требования к защите паспорта гражданина Республики Казахстан": часть вторая пункта 1 действует в следующей редакции: "В микросхеме, имеющей емкость памяти не менее 64 Кб, в защищенном виде хранится графическая и текстовая информация о владельце паспорта гражданина Республики Казахстан."

В образце удостоверения личности гражданина РК в разделе "2. Требования к защите удостоверения личности гражданина Республики Казахстан": часть вторая пункта 1 действует в следующей редакции: "В микросхеме, имеющей емкость памяти не менее 64 Кб, в защищенном виде хранятся графическая и текстовая информация о владельце удостоверения личности гражданина Республики Казахстан, в том числе о его юридическом адресе, его фотоизображение и подпись."

В образце вида на жительство иностранца в РК в разделе "2. Требования к защите вида на жительство иностранца в Республике Казахстан" часть вторая пункта 1: "В микросхеме, имеющей емкость памяти не менее 64 Кб, в защищенном виде хранятся графическая и текстовая информация о владельце вида на жительство иностранца в Республике Казахстан, в том числе о его юридическом адресе, его фотоизображение и подпись".

В образце удостоверения лица без гражданства аналогичный пункт действует в редакции: "В микросхеме, имеющей емкость памяти не менее 64 Кб, в защищенном виде хранится графическая и текстовая информация о владельце удостоверения лица без гражданства". В образце удостоверения беженца, пункт 8 звучит: "8. Страницы 9-11 удостоверения беженца предназначены для внесения особых отметок. Вверху страниц размещена надпись на казахском и русском языках (рис. №21): "Ерекше белгілер Особые отметки".

Кроме того, до 1 января 2023 года приостановлено действие подпункта 11) пункта 3 и части пятой пункта 5 Правил оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения паспорта гражданина РК, удостоверения личности гражданина РК, вида на жительство иностранца в РК, удостоверения лица без гражданства, удостоверения беженца и проездного документа, утвержденных постановлением правительства от 26 августа 2013 года №852.

На тот же срок приостановлено действие глав 2 и 4 Правил проведения дактилоскопической и геномной регистрации, утвержденных постановлением правительства РК от 31 января 2018 года №36, в части проведения дактилоскопической регистрации.

Постановление вводится в действие с 1 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию.