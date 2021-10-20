Президент принял исполнительного директора Секретариата СВМДА

Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 19 ОКТЯБРЯ - В ходе встречи с исполнительным директором Секретариата СВМДА президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация об итогах первого года казахстанского председательства в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Отдельное внимание было уделено проводимой работе по институциональному развитию форума как одного из приоритетов текущей деятельности Секретариата, сообщает пресс-служба Акорды.

В данном контексте исполнительный директор Секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай проинформировал о ходе реализации инициатив главы государства по созданию Совета мудрецов и преобразованию Форума аналитических центров СВМДА в постоянно действующую консультативную площадку.

В ходе встречи Касым-Жомарту Токаеву также сообщили о том, что в рамках СВМДА было проведено около 50 мероприятий, направленных на укрепление доверия и сотрудничества на азиатском континенте.

Кроме того, Кайрат Сарыбай рассказал об основных итогах недавно состоявшейся встречи глав внешнеполитических ведомств Совещания, а также поделился планами по подготовке к предстоящему в 2022 году VI Саммиту СВМДА в Нур-Султане.

Президент Казахстана акцентировал внимание на важности качественной подготовки к предстоящей встрече на высшем уровне, в том числе проработки ее содержательной части и организационных аспектов.