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В Казахстане появятся новые налоги

26.10.2021, 17:34 36775
В Казахстане появятся новые налоги
Фото: webmasterki.ru
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - На брифинге Службы центральных коммуникаций директор департамента крупных налогоплательщиков Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана Ануар Сулейменов рассказал о новшествах налогового законодательства, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С января 2022 года вводится цифровой налог, так называемый налог на Google, который позволит уравнять конкурентные условия между иностранными и отечественными компаниями. Он будет уплачиваться иностранными компаниями при реализации товаров, услуг через электронные сервисы, интернет-сайты. Это не новый налог, это в рамках налога на добавленную стоимость будет производиться оплата по ставке 12%", - сообщил Ануар Сулейменов. 

 
По словам Сулейменова, в целях стимулирования экспортеров к реализации валютной выручки на внутреннем рынке предполагается введение такой льготы, как упрощенный порядок возврата в размере 80%. 
 

Льгота будет распространяться и предоставляться для тех экспортеров, которые реализуют валютную выручку не менее 50%, поступившие от экспорта. Также будет введен упрощенный порядок прекращения деятельности плательщиков НДС. Это та категория налогоплательщиков, которая состояла на учете по НДС, но никакие операции, взаиморасчеты не производила, деятельностью не занималась. Для них, если сейчас для ликвидации проводятся налоговые проверки, то в будущем планируется осуществление ликвидации через упрощенный порядок, через камеральный контроль," - объяснил директор департамента. 

 
Кроме того, со следующего года вводится плата за цифровой майнинг. Плательщиками будут являться те лица, которые его осуществляют. Ставка будет приравниваться к 1 тенге за 1 киловатт. 
 

Также с января 2022 года установлен предельный порог налоговой задолженности - 6 МРП, ниже которого арест счетов не будет применяться. Это касается налоговой задолженности," - проинформировал Сулейменов. 

 
Отмечалось, что в планах внедрить мобильное приложение, которое облегчит работу и условия для исполнения налоговых обязательств. Через данное приложение будет предоставлена возможность уплачивать и исчислять налоги, а также следить за новой информацией от налоговых органов.
 

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Порядка 50 уязвимостей электронного правительства обнаружены и устранены работниками НИТ

27.10.2021, 10:05 8695
НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - Порядка 50 уязвимостей электронного правительства оперативно были обнаружены и устранены работниками АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ") Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Об этом стало известно по итогам пилотирования независимыми исследователями по кибербезопасности национальной платформы Bug Bounty из более чем 10 стран, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На сегодняшний день в АО "НИТ" внедрены и применяются различные современные средства обеспечения информационной безопасности. В том числе в режиме 24/7 функционирует оперативный центр информационной безопасности, который обеспечивает надежную защиту от кибератак. Рост числа преступлений в сфере информационных технологий сопровождается повышением требований к защищенности и устойчивости информационных систем организаций, сообщили в НИТ.
 
В этой связи АО "НИТ" подключилось к национальной программе обеспечения безопасности сервисов и приложений Bug Bounty. Это позволяет обеспечить более высокий уровень защиты кибербезопасности системы и ресурсов электронного правительства.
 

Ежедневно хакерским атакам подвергаются тысячи информационных систем, в том числе госорганов. Для нас важно надежное хранение и обеспечение защиты данных электронного правительства и его компонентов. Благодаря сотрудничеству мы получаем не только повышение уровня защищенности своих систем, но и экономим собственные ресурсы", - отметил председатель правления АО "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин.

 
Напомним, что в декабре прошлого года министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин анонсировал запуск Bug Bounty программы для государственных органов. Тогда в рамках закрытого тестирования были получены критические уязвимости от исследователей, которые могут повлиять на большую часть казахстанского сегмента интернета. 
 

Мировой опыт показывает, что подключение крупных IT компаний к программам Bug Bounty представляет саму компанию как серьезно относящуюся к кибербезопасности, делая ее более прозрачной для своих клиентов. АО "НИТ" первым из госсектора подключилось к национальной программе Bug Bounty. Мы рады и поддерживаем это решение, так как это показывает зрелость в подходе защиты информационных систем", - поделился президент ОЮЛ "Центр анализа и расследования кибератак" Олжас Сатиев.

 
BugBounty - специальная программа, в ходе которой компания за вознаграждение привлекает сторонних специалистов по кибербезопасности для тестирования своего программного обеспечения на уязвимости. Данная программа функционирует в таких компаниях, как Google, Facebook и Mozilla, и сделала их системы более надежными, при этом сэкономив на найме дополнительных специалистов по информационной безопасности. Оператором национальной Bug Bounty площадки является компания TSARKA - лидер услуг по кибербезопасности в Центральной Азии. 


 

Законопроект "О биологической безопасности РК" вынесен на рассмотрение депутатов

26.10.2021, 20:04 104464
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - Проект закона разработан в рамках поручений президента РК и направлен на противодействие распространения особо опасных инфекций в Казахстане. Касым-Жомарт Токаев отметил важность законодательного урегулирования вопроса по обеспечению биологической безопасности с учетом ситуации, связанной с пандемией COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В настоящее время законопроект находится на рассмотрении депутатов нижней палаты парламента, сообщает комитет санитарно-эпидемиологического контроля
 
Цели законопроекта: повышение уровня защищенности здоровья населения и национальной безопасности страны, своевременное реагирование на биологические угрозы. Создание единой системы учета данных позволит автоматизировать отчетную и учетную информацию в области биобезопасности, включая систему оценки рисков и выборки субъектов госконтроля. Основной разработчик документа Министерство здравоохранения РК. В нем обозначено решение следующих задач:
 
консолидация и унификация законодательства в области общественного здравоохранения, экологии, ветеринарии, фитосанитарии и в смежных сферах;
 
систематизация и обновление действующих норм по контролю и разрешительным процедурам в сфере обращения с биологическими агентами;
 
внедрение мер государственного регулирования, распределение полномочий и взаимодействие государственных и частных организаций;
 
совершенствование механизмов учета и отчетности, мониторинга и оценки рисков биологических угроз; 
 
усиление требований к лабораториям, работающим с биологическими агентами 1-2 групп патогенности (ПЦР-тесты).
 
Проект закона "О биологической безопасности" предусматривает внесение изменений в 10 законов и 3 кодекса. Внедрение системы управления биологическими рисками в каждом профильном госоргане и на потенциально опасных биологических объектах, позволит обеспечить полноценный учет и контроль деятельности с опасными возбудителями инфекционных заболеваний.
 

Президент Туркменистана предложил установить памятник Абаю в Ашхабаде

26.10.2021, 19:53 106570
АШХАБАД. 26 ОКТЯБРЯ - В ходе государственного визита президента Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан президент Гурбангулы Бердымухамедов предложил увековечить память великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева в Ашхабаде, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По мнению туркменского лидера, скульптура Абая будет символизировать высоконравственные духовные ориентиры двух народов, а также развитие дружбы и сотрудничества между нашими странами, сообщил на свой странице в Facebook пресс-секретарь президента РК Берик Уали.
 
Глава Казахстана выразил искреннюю признательность за это решение. 
 

Наш Абай будет увековечен на священной туркменской земле. Это, безусловно, хорошая новость для всего казахского народа", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова посетил с государственным визитом в Ашхабад. В ходе визита президенты Казахстана и Туркменистана провели переговоры в узком формате.
 

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