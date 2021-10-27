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В Акмолинской области стартовали брифинги акимов регионов

26.10.2021, 19:37 105382
В Акмолинской области стартовали брифинги акимов регионов
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 26 ОКТЯБРЯ - На площадке Региональной службы коммуникации стартовали брифинги акимов районов и городов, тематикой которых явилось информирование о социально-экономическом развитии регионов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Старт встречам со СМИ дал аким Жаркаинского района Жанболат Хамитов, сообщает управление внутренней политики Акмолинской области.
 

Хотелось бы подчеркнуть, что празднование 30-летия Независимости нашей страны в текущем году стало основным лейтмотивом реализации проектов и всех проводимых в районе мероприятий и инициатив, направленных на повышение благополучия граждан", - отметил Жанболат Хамитов. 

 
По словам спикера, в этом году в основной капитал района привлечено 5,7 миллиарда тенге инвестиций и еще планируется привлечь 8,8 миллиарда тенге инвестиций за счет реализации 8 инвестиционных проектов. К примеру, это строительство линейного элеватора в селе Тасты-Талды, строительство ХПП в городе Державинск и другие.
 
В своем выступлении аким района рассказал, что в будущем году планируется строительство ряда значимых социальных объектов - плавательного бассейна в районном центре, ввода в эксплуатацию 6000 квадратных метров жилья в микрорайоне Молодежный. Также начата работа по реконструкции первого 80-квартирного дома в этом микрорайоне и заключен договор с подрядной организацией. 
 

Основным направлением развития сельского хозяйства остается развитие животноводства. Производство мяса в живом весе, молока и яиц возросло более чем на 100%. В текущем году создано 5 мясных ферм с общим поголовьем 216 голов. В селе Тасоткель создана молочно-товарная ферма семейного типа на 100 голов КРС молочной породы, открыт молочный цех по немецкой технологии в селе Тасоткель, расширен ассортимент и объемы выпускаемой продукции до 3 тонн", - поделился спикер. 

 
По информации спикера в целях благоустройства района проведены текущие ремонтные работы внутри поселковых дорог протяженностью 12,4 километра. В самом районном центре отремонтировано 6,6 километра дорог, обустроены 8 остановочных площадок для общественного транспорта, выложены 990 квадратных метров тротуаров. 
 
Далее Жанболат Хамитов подробно остановился на вопросах улучшения инфраструктуры и развития социальной сферы.
 
Брифинги акимов регионов области продолжатся до середины ноября.
 

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Порядка 50 уязвимостей электронного правительства обнаружены и устранены работниками НИТ

27.10.2021, 10:05 8695
НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - Порядка 50 уязвимостей электронного правительства оперативно были обнаружены и устранены работниками АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ") Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Об этом стало известно по итогам пилотирования независимыми исследователями по кибербезопасности национальной платформы Bug Bounty из более чем 10 стран, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На сегодняшний день в АО "НИТ" внедрены и применяются различные современные средства обеспечения информационной безопасности. В том числе в режиме 24/7 функционирует оперативный центр информационной безопасности, который обеспечивает надежную защиту от кибератак. Рост числа преступлений в сфере информационных технологий сопровождается повышением требований к защищенности и устойчивости информационных систем организаций, сообщили в НИТ.
 
В этой связи АО "НИТ" подключилось к национальной программе обеспечения безопасности сервисов и приложений Bug Bounty. Это позволяет обеспечить более высокий уровень защиты кибербезопасности системы и ресурсов электронного правительства.
 

Ежедневно хакерским атакам подвергаются тысячи информационных систем, в том числе госорганов. Для нас важно надежное хранение и обеспечение защиты данных электронного правительства и его компонентов. Благодаря сотрудничеству мы получаем не только повышение уровня защищенности своих систем, но и экономим собственные ресурсы", - отметил председатель правления АО "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин.

 
Напомним, что в декабре прошлого года министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин анонсировал запуск Bug Bounty программы для государственных органов. Тогда в рамках закрытого тестирования были получены критические уязвимости от исследователей, которые могут повлиять на большую часть казахстанского сегмента интернета. 
 

Мировой опыт показывает, что подключение крупных IT компаний к программам Bug Bounty представляет саму компанию как серьезно относящуюся к кибербезопасности, делая ее более прозрачной для своих клиентов. АО "НИТ" первым из госсектора подключилось к национальной программе Bug Bounty. Мы рады и поддерживаем это решение, так как это показывает зрелость в подходе защиты информационных систем", - поделился президент ОЮЛ "Центр анализа и расследования кибератак" Олжас Сатиев.

 
BugBounty - специальная программа, в ходе которой компания за вознаграждение привлекает сторонних специалистов по кибербезопасности для тестирования своего программного обеспечения на уязвимости. Данная программа функционирует в таких компаниях, как Google, Facebook и Mozilla, и сделала их системы более надежными, при этом сэкономив на найме дополнительных специалистов по информационной безопасности. Оператором национальной Bug Bounty площадки является компания TSARKA - лидер услуг по кибербезопасности в Центральной Азии. 


 

Законопроект "О биологической безопасности РК" вынесен на рассмотрение депутатов

26.10.2021, 20:04 104464
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - Проект закона разработан в рамках поручений президента РК и направлен на противодействие распространения особо опасных инфекций в Казахстане. Касым-Жомарт Токаев отметил важность законодательного урегулирования вопроса по обеспечению биологической безопасности с учетом ситуации, связанной с пандемией COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В настоящее время законопроект находится на рассмотрении депутатов нижней палаты парламента, сообщает комитет санитарно-эпидемиологического контроля
 
Цели законопроекта: повышение уровня защищенности здоровья населения и национальной безопасности страны, своевременное реагирование на биологические угрозы. Создание единой системы учета данных позволит автоматизировать отчетную и учетную информацию в области биобезопасности, включая систему оценки рисков и выборки субъектов госконтроля. Основной разработчик документа Министерство здравоохранения РК. В нем обозначено решение следующих задач:
 
консолидация и унификация законодательства в области общественного здравоохранения, экологии, ветеринарии, фитосанитарии и в смежных сферах;
 
систематизация и обновление действующих норм по контролю и разрешительным процедурам в сфере обращения с биологическими агентами;
 
внедрение мер государственного регулирования, распределение полномочий и взаимодействие государственных и частных организаций;
 
совершенствование механизмов учета и отчетности, мониторинга и оценки рисков биологических угроз; 
 
усиление требований к лабораториям, работающим с биологическими агентами 1-2 групп патогенности (ПЦР-тесты).
 
Проект закона "О биологической безопасности" предусматривает внесение изменений в 10 законов и 3 кодекса. Внедрение системы управления биологическими рисками в каждом профильном госоргане и на потенциально опасных биологических объектах, позволит обеспечить полноценный учет и контроль деятельности с опасными возбудителями инфекционных заболеваний.
 

Президент Туркменистана предложил установить памятник Абаю в Ашхабаде

26.10.2021, 19:53 106570
АШХАБАД. 26 ОКТЯБРЯ - В ходе государственного визита президента Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан президент Гурбангулы Бердымухамедов предложил увековечить память великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева в Ашхабаде, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По мнению туркменского лидера, скульптура Абая будет символизировать высоконравственные духовные ориентиры двух народов, а также развитие дружбы и сотрудничества между нашими странами, сообщил на свой странице в Facebook пресс-секретарь президента РК Берик Уали.
 
Глава Казахстана выразил искреннюю признательность за это решение. 
 

Наш Абай будет увековечен на священной туркменской земле. Это, безусловно, хорошая новость для всего казахского народа", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова посетил с государственным визитом в Ашхабад. В ходе визита президенты Казахстана и Туркменистана провели переговоры в узком формате.
 

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