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Нехватка авиатоплива: в Минэнерго РК прокомментировали ситуацию

28.10.2021, 09:10 66826
Нехватка авиатоплива: в Минэнерго РК прокомментировали ситуацию
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 28 ОКТЯБРЯ - Министерство энергетики РК прокомментировало заявление аэропорта Нур-Султана по нехватке авиатоплива, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Аэропорты и авиакомпании должны заблаговременно и самостоятельно прорабатывать вопросы обеспечения авиатопливом, включая поставки необходимого объема импорта. Это является текущей коммерческой деятельностью хозяйствующих субъектов. Министерство со своей стороны еще в начале сентября информировало компании о запланированном ремонте на ПНХЗ", - сообщили в Минэнерго.

 
В ведомстве отметили, что для решения текущей ситуации по аэропорту Нур-Султан приняты следующие меры:
 
- в октябре месяце на НПЗ будет выпущено дополнительно 2000 тонн авиатоплива, из которых выделят дополнительный объем для аэропорта Нур-Султана;
 
- крупные поставщики оперативно законтрактуют объемы на ноябрь и ускорят отгрузку с НПЗ;
 
- один из крупных поставщиков поставит дополнительно 700 тонн авиатоплива в аэропорт Нур-Султана.
 

Считаем необходимым отметить, что аэропортам необходимо приобретать объемы не только у крупных, но и у мелких поставщиков по коммерческим ценам. Кроме того, с учетом улучшения ситуации с авиатопливом на российском рынке есть возможность импорта с российских НПЗ. Индикативным балансом предусмотрен импорт из РФ до 300 тыс. тонн. Фактически за девять месяцев он составил всего 55 тыс. тонн", - проинформировали в Минэнерго.

 
Ранее в аэропорту Нур-Султана заявили о нехватке топлива. Представители аэропорта отметили, что это ставит под угрозу нормальное функционирование аэропорта. 
 
В авиакомпании SCAT также заявили о том, что запасы авиакеросина в компании достигли критического уровня. 

В трех городах ситуация дошла до своего пика: запасов авиационного топлива в Актау у компании достаточно лишь на ближайшие четыре дня, а в Актобе и столичном аэропорту - на два дня. Стараясь обеспечить стопроцентное выполнение расписания вылетов, но при этом не получая необходимых объемов авиатоплива, компания обнулила собственные запасы в большинстве аэропортов РК", - говорится в сообщении SCAT.

 
 

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Правила приема в гражданство изменились в Казахстане

28.10.2021, 18:17 40177
Правила приема в гражданство изменились в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 28 ОКТЯБРЯ - В Казахстане изменились правила приема в гражданство, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Соответствующий приказ министра иностранных дел опубликован на сайте МВД РК. 
 
Прием ходатайств (заявлений) по вопросам приема в гражданство республики Казахстан и восстановления в гражданстве, в том числе в упрощенном (регистрационном) порядке, выхода из гражданства, утраты, лишения гражданства и определения принадлежности к гражданству для лиц, проживающих на территории республики, осуществляется органами внутренних дел Республики Казахстан по месту постоянного жительства заявителя.
 
Решения о приеме в гражданство, восстановлении в гражданстве, выходе из гражданства республики Казахстан принимается президентом республики Казахстан. Также на имя главы государства подаются жалобы на решения по вопросам о принадлежности к гражданству и утраты гражданства. 
 
При представлении заявителем неполного пакета документов в соответствии с настоящими правилами или полноты анкетных сведений, должностное лицо в течение трех рабочих дней направляет заявителю уведомление с указанием, каким требованиям не соответствует пакет документов. Если в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления заявитель не предоставил полный пакет документов и (или) или не устранил недостатки в представленных документах должностное лицо направляет уведомление об отказе в рассмотрении ходатайства.
 
Рассмотрение ходатайств (заявлений) по вопросам приема в гражданство Республики Казахстан и выхода из гражданства Республики Казахстан осуществляется со дня подачи ходатайства (заявлений) в течение 6 (шесть) месяцев, в упрощенном порядке в течение 3 (трех) месяцев.";
 
К ходатайству (заявлению) о приеме в гражданство республики Казахстан прилагаются следующие документы:
 
1) анкета-заявление по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам;
 
2) автобиография;
 
3) четыре фотографии размером 3,5 х 4,5 см;
 
4) обязательство о соблюдении условий, предусмотренных статьей 1 закона, по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам;
 
5) копия документа, удостоверяющего личность и подтверждающего принадлежность к гражданству другого государства, удостоверение лица без гражданства, свидетельство о рождении ребенка;
 
6) справка об отсутствии или прекращении гражданства другого государства, выданная компетентным органом соответствующего государства (кроме лиц, указанных в части втором подпункта 1) пункта 15 настоящих Правил, письменно обратившихся в органы внутренних дел с ходатайством о приеме в гражданство Республики Казахстан и одновременно к должностному лицу государства прибытия, принимающего решение по вопросам гражданства, с нотариально удостоверенным письменным отказом от иностранного гражданства. Копия заявления об отказе от прежнего гражданства приобщаются к материалам о приеме в гражданство);
 
7) документ об уплате государственной пошлины или освобождение от ее уплаты.
 
Помимо перечисленных документов представляют:
 
лица, отвечающие требованиям перечня профессий и требований для лиц, в отношении которых устанавливается упрощенный порядок приема в гражданство Республики Казахстан, утвержденного Указом президента Республики Казахстан от 6 июня 2005 года №1587 - ходатайство профильного государственного органа;
 
лицо, ходатайствующее о приеме в гражданство Республики Казахстан, в момент подачи ходатайства (заявления) состоящее в браке с гражданином Республики Казахстан, представляет нотариально удостоверенную копию свидетельства о заключении брака;
 
граждане бывших союзных республик, прибывшие с целью постоянного проживания в Республику Казахстан и имеющие одного из близких родственников - граждан Республики Казахстан представляют документы, удостоверяющие степень родства с гражданами Республики Казахстан (свидетельство о рождении, свидетельство о браке и др.).
 
Для регистрации утраты гражданства лицо, постоянно проживающее на территории республики Казахстан, и принявшее гражданство другого государства, в течение тридцати календарных дней подает в органы внутренних дел следующие документы:
 
1) заявление о регистрации утраты гражданства Республики Казахстан в произвольной форме;
 
2) паспорт и (или) удостоверение личности гражданина Республики Казахстан (оригинал);
 
в случае утери паспорта и (или) удостоверение личности Республики Казахстан лицо дает письменное объяснение.
 
3) копия паспорта гражданина иностранного государства или документ, подтверждающий наличие иностранного гражданства.
 
Должностное лицо составляет протокол об изъятии документов, удостоверяющих личность.
 
Приказ вводится в действие с 7 ноября 2021 года.
 

Казахстан и Пакистан подписали План военного сотрудничества

28.10.2021, 15:09 66907
НУР-СУЛТАН. 28 ОКТЯБРЯ - Казахстан и Пакистан подписали План военного сотрудничества, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Нур-Султане прошла протокольная встреча заместителя министра обороны Казахстана генерал-майора Мухамеджана Таласова с главой делегации оборонного ведомства Пакистана генерал-майором Маджидом Джахангиром. Стороны обсудили состояние и перспективы военного сотрудничества двух стран, сообщили в пресс-службе Минобороны РК. 
 

Пакистанская делегация прибыла для участия в шестом заседании Совместной казахстанско-пакистанской военной комиссии. На заседании подведены итоги совместной работы военных ведомств Казахстана и Пакистана за 2021 год и подписан План двустороннего военного сотрудничества на 2022 год. В проект нового плана включены мероприятия боевой подготовки, военного образования и других сфер военной деятельности, представляющих взаимный интерес", - проинформировали в ведомстве.

 
Также в пресс-службе отметили, что в рамках визита в Казахстан пакистанская делегация посетит Центр миротворческой подготовки в Алматы.
 
 

В Казахстане планируют ужесточить спецтребования к электронным сигаретам

28.10.2021, 13:30 77572
НУР-СУЛТАН. 28 ОКТЯБРЯ - Сегодня в сенате в ходе обсуждения проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между уровнями государственного управления" обсуждали ужесточение спецтребований к электронным сигаретам и установление ответственности за их импорт, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Согласно законопроекту, Министерство финансов наделяется функцией устанавливать минимальные розничные цены на сигареты с фильтром, без фильтра и папиросы", - сказал депутат сената Султан Дюсембинов. 

 
Он напомнил, что в новом Кодексе о здоровье электронные сигареты были приравнены к обычным сигаретам, так как их влияние на здоровье также небезопасно и аналогично приводит к никотиновой зависимости. 
 
По словам вице-министра финансов Даурена Кенбила, с апреля текущего года проводится маркировка товаров. 
 

Мы сейчас хотим выйти с предложением о внесении ответственности за импорт электронных сигарет. Сейчас Министерством здравоохранения для ограничения оборота электронных сигарет определен технический регламент, где ужесточаются специальные требования к электронным сигаретам. В настоящее время эти регламенты на этапе согласования в госорганах", - сказал вице-министр. 

 

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