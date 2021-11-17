Все отделы полиции будут оснащены видеонаблюдением до конца года - Токаев

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НУР-СУЛТАН. 16 НОЯБРЯ - Касым-Жомарт Токаев выступил на VI Заседании Национального совета общественного доверия, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Президент отметил, что инициативы совета улучшают качество жизни казахстанцев.
В частности, он упомянул о внедрении сплошного видеонаблюдения в служебных помещениях полиции и учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Эта работа полностью завершится до конца 2023 года. Однако уже до конца нынешнего года видеонаблюдением будут охвачены все отделы полиции", - подчеркнул глава государства.
Токаев также коснулся политических преобразований. Он напомнил, что при участии НСОД сформированы 4 пакета реформ, направленных на дальнейшую демократизацию страны.
Так, введение 30-процентной квоты для женщин и молодежи в избирательных списках подтолкнуло партии существенно пересмотреть свои подходы к работе. Раньше доля этих категорий граждан не превышала 20%. После введения квоты она достигла 34%. У женщин и молодежи появились дополнительны возможности для реализации своего потенциала. Но мы идем дальше. Теперь гендерная и молодежная квота будет применяться и при распределении депутатских мандатов", - сообщил президент.
Он также напомнил о своем поручении расширить перечень квотируемых категорий в избирательных списках партий, включив в него лиц с особыми потребностями.