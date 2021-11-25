В Казахстане изменились правила техосмотра

НУР-СУЛТАН. 24 НОЯБРЯ - Правила техосмотра механических транспортных средств и прицепов к ним изменились в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Соответствующий приказ подписал министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.

Для прохождения обязательного техосмотра владелец обязан предъявить оператору транспортное средство и оригинал свидетельства о его государственной регистрации либо свидетельство в электронном виде.

Во время подготовительного этапа проведения техосмотра:

- устанавливаются марка, модель и модификация транспортного средства;

- устанавливается цвет транспортного средства;

- проверяется наличие регистрационных знаков;

- устанавливается наличие внесенных изменений в конструкцию транспортного средства;

- сверяются полученные результаты с данными свидетельства о государственной регистрации транспортного средства;

- проверяется наличие свидетельства о проведении периодических испытаний газобаллонного оборудования, установленного на авто, требованиям безопасности с отметкой об изменениях, внесенных при ремонте (замена редуктора или баллона) газобаллонного оборудования в случае его ремонта;

- сверяется серийный номер газового баллона, установленный на транспортном средстве, с данными паспорта на каждый газовый баллон, установленный на транспортном средстве, оформленного изготовителем газового баллона.

Основной этап ТО включает в себя проверку:

1) тормозного управления:

эффективности действия рабочей тормозной системы;

эффективности действия стояночной тормозной системы;

функционирования сигнализаторов антиблокировочных тормозных систем (в случае, если предусмотрено конструкцией транспортного средства);

состояния элементов тормозных систем и герметичность тормозного привода;

2) рулевого управления:

механического состояния и функционирования рулевого механизма и картера его крепления, рулевого привода, рулевого колеса и рулевой колонки;

суммарного люфта;

3) обзорности:

поля обзора;

состояния стекол;

состояния и крепления зеркал заднего вида;

стеклоочистителей;

стеклоомывателей;

4) количества, расположения, цвета, углов видимости, состояния, функционирования и характеристик внешних световых приборов, отражателей и электрического оборудования:

фар дальнего и ближнего света;

передних и задних габаритных (боковых) огней, боковых сигнальных фонарей; сигналов торможения;

указателей поворота;

передних и задних противотуманных фар;

фонарей заднего хода;

лампочек освещения заднего номерного знака;

аварийной сигнализации (в случае, если предусмотрено конструкцией транспортного средства);

оптических элементов, в том числе, бесцветных или окрашенных деталей и пленок;

5) колес, шин и подвески:

повреждения и износа протектора шин;

механического состояния элементов подвески и их крепления (рессор, амортизаторов, рычагов подвески, шарнирных элементов);

состояния дисков и ободьев колес, наличия элементов их крепления;

6) состояния и функционирования шасси и элементов крепления к шасси (раме) агрегатов и узлов:

выхлопных труб и глушителей;

сцепных устройств;

пола (только в отношении автобусов, микроавтобусов и такси);

сиденья водителя и пассажиров, системы вентиляции, обогрева (только в отношении автобусов, микроавтобусов и такси);

бамперов, устройств для защиты от брызг;

7) состояния и функционирования прочего оборудования:

детских удерживающих устройств и мест их крепления при их наличии, звукового сигнала, спидометра;

наличия: ремней безопасности,

средств пожаротушения;

знаков аварийной остановки;

аптечки для оказания первой медицинской помощи;

8) состояния и функционирования газобаллонного оборудования:

соответствие системы питания газобаллонных транспортных средств требованиям технического регламента Таможенного союза;

отсутствие утечки газа из элементов газобаллонного оборудования и в местах их соединений;

целостность конструкции и компонентов установленного газобаллонного оборудования;

наличие серийного номера и обозначений "Сжиженный нефтяной газ" (СНГ) или "Компримированный природный газ" (КПГ), четко нанесенного нестираемым образом на каждый газовый баллон, установленный на транспортном средстве;

9) факторов, связанных с воздействием на окружающую среду:

отработавших газов;

утечки топлива и эксплуатационных жидкостей (моторное и трансмиссионное масло, тормозная, гидравлическая и охлаждающая жидкость);

10) соответствие дополнительным требованиям специализированных и специальных транспортных средств установленным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011;

11) состояние рамы, кузова:

наличие дополнительного оборудования и аэрографических трехмерных рисунков;

соответствие колесной базы, габаритов и линейных размеров конструктивным параметрам предприятия-изготовителя;

состояние кабины, рамы, подрамника.

Обязательный техосмотр автомобилей и прицепов к ним проводится в центрах ТО со следующей периодичностью:

каждые 12 месяцев – категорий M1, возраст которых более 7 лет, включая год выпуска, не используемых в предпринимательской деятельности в сфере автомобильного транспорта, N1-3, O1-4, L1-7, а также специальные и специализированные транспортные средства, за исключением предназначенных и оборудованных для перевозки опасных грузов;

каждые шесть месяцев – категорий M1, используемых в предпринимательской деятельности в сфере автомобильного транспорта, М2, М3, N, оборудованных для перевозки людей, а также категорий M1, N1-3, и O1-4, предназначенных и оборудованных для перевозки опасных грузов.