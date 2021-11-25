В Казахстане изменились правила техосмотра

НУР-СУЛТАН. 24 НОЯБРЯ - Правила техосмотра механических транспортных средств и прицепов к ним изменились в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Соответствующий приказ подписал министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.
Для прохождения обязательного техосмотра владелец обязан предъявить оператору транспортное средство и оригинал свидетельства о его государственной регистрации либо свидетельство в электронном виде.
Во время подготовительного этапа проведения техосмотра:
- устанавливаются марка, модель и модификация транспортного средства;
- устанавливается цвет транспортного средства;
- проверяется наличие регистрационных знаков;
- устанавливается наличие внесенных изменений в конструкцию транспортного средства;
- сверяются полученные результаты с данными свидетельства о государственной регистрации транспортного средства;
- проверяется наличие свидетельства о проведении периодических испытаний газобаллонного оборудования, установленного на авто, требованиям безопасности с отметкой об изменениях, внесенных при ремонте (замена редуктора или баллона) газобаллонного оборудования в случае его ремонта;
- сверяется серийный номер газового баллона, установленный на транспортном средстве, с данными паспорта на каждый газовый баллон, установленный на транспортном средстве, оформленного изготовителем газового баллона.
Основной этап ТО включает в себя проверку:
1) тормозного управления:
эффективности действия рабочей тормозной системы;
эффективности действия стояночной тормозной системы;
функционирования сигнализаторов антиблокировочных тормозных систем (в случае, если предусмотрено конструкцией транспортного средства);
состояния элементов тормозных систем и герметичность тормозного привода;
2) рулевого управления:
механического состояния и функционирования рулевого механизма и картера его крепления, рулевого привода, рулевого колеса и рулевой колонки;
суммарного люфта;
3) обзорности:
поля обзора;
состояния стекол;
состояния и крепления зеркал заднего вида;
стеклоочистителей;
стеклоомывателей;
4) количества, расположения, цвета, углов видимости, состояния, функционирования и характеристик внешних световых приборов, отражателей и электрического оборудования:
фар дальнего и ближнего света;
передних и задних габаритных (боковых) огней, боковых сигнальных фонарей; сигналов торможения;
указателей поворота;
передних и задних противотуманных фар;
фонарей заднего хода;
лампочек освещения заднего номерного знака;
аварийной сигнализации (в случае, если предусмотрено конструкцией транспортного средства);
оптических элементов, в том числе, бесцветных или окрашенных деталей и пленок;
5) колес, шин и подвески:
повреждения и износа протектора шин;
механического состояния элементов подвески и их крепления (рессор, амортизаторов, рычагов подвески, шарнирных элементов);
состояния дисков и ободьев колес, наличия элементов их крепления;
6) состояния и функционирования шасси и элементов крепления к шасси (раме) агрегатов и узлов:
выхлопных труб и глушителей;
сцепных устройств;
пола (только в отношении автобусов, микроавтобусов и такси);
сиденья водителя и пассажиров, системы вентиляции, обогрева (только в отношении автобусов, микроавтобусов и такси);
бамперов, устройств для защиты от брызг;
7) состояния и функционирования прочего оборудования:
детских удерживающих устройств и мест их крепления при их наличии, звукового сигнала, спидометра;
наличия: ремней безопасности,
средств пожаротушения;
знаков аварийной остановки;
аптечки для оказания первой медицинской помощи;
8) состояния и функционирования газобаллонного оборудования:
соответствие системы питания газобаллонных транспортных средств требованиям технического регламента Таможенного союза;
отсутствие утечки газа из элементов газобаллонного оборудования и в местах их соединений;
целостность конструкции и компонентов установленного газобаллонного оборудования;
наличие серийного номера и обозначений "Сжиженный нефтяной газ" (СНГ) или "Компримированный природный газ" (КПГ), четко нанесенного нестираемым образом на каждый газовый баллон, установленный на транспортном средстве;
9) факторов, связанных с воздействием на окружающую среду:
отработавших газов;
утечки топлива и эксплуатационных жидкостей (моторное и трансмиссионное масло, тормозная, гидравлическая и охлаждающая жидкость);
10) соответствие дополнительным требованиям специализированных и специальных транспортных средств установленным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011;
11) состояние рамы, кузова:
наличие дополнительного оборудования и аэрографических трехмерных рисунков;
соответствие колесной базы, габаритов и линейных размеров конструктивным параметрам предприятия-изготовителя;
состояние кабины, рамы, подрамника.
Обязательный техосмотр автомобилей и прицепов к ним проводится в центрах ТО со следующей периодичностью:
каждые 12 месяцев – категорий M1, возраст которых более 7 лет, включая год выпуска, не используемых в предпринимательской деятельности в сфере автомобильного транспорта, N1-3, O1-4, L1-7, а также специальные и специализированные транспортные средства, за исключением предназначенных и оборудованных для перевозки опасных грузов;
каждые шесть месяцев – категорий M1, используемых в предпринимательской деятельности в сфере автомобильного транспорта, М2, М3, N, оборудованных для перевозки людей, а также категорий M1, N1-3, и O1-4, предназначенных и оборудованных для перевозки опасных грузов.
Полный текст документа опубликован здесь.