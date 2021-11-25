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В Казахстане изменились правила техосмотра

24.11.2021, 15:59 408133
НУР-СУЛТАН. 24 НОЯБРЯ - Правила техосмотра механических транспортных средств и прицепов к ним изменились в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Соответствующий приказ подписал министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов. 
 
Для прохождения обязательного техосмотра владелец обязан предъявить оператору транспортное средство и оригинал свидетельства о его государственной регистрации либо свидетельство в электронном виде. 
 
Во время подготовительного этапа проведения техосмотра:
 
- устанавливаются марка, модель и модификация транспортного средства;
 
- устанавливается цвет транспортного средства;
 
- проверяется наличие регистрационных знаков;
 
- устанавливается наличие внесенных изменений в конструкцию транспортного средства;
 
- сверяются полученные результаты с данными свидетельства о государственной регистрации транспортного средства;
 
- проверяется наличие свидетельства о проведении периодических испытаний газобаллонного оборудования, установленного на авто, требованиям безопасности с отметкой об изменениях, внесенных при ремонте (замена редуктора или баллона) газобаллонного оборудования в случае его ремонта;
 
- сверяется серийный номер газового баллона, установленный на транспортном средстве, с данными паспорта на каждый газовый баллон, установленный на транспортном средстве, оформленного изготовителем газового баллона.
 
Основной этап ТО включает в себя проверку:
 
1) тормозного управления:
 
 эффективности действия рабочей тормозной системы;
 
 эффективности действия стояночной тормозной системы;
 
 функционирования сигнализаторов антиблокировочных тормозных систем (в случае, если предусмотрено конструкцией транспортного средства);
 
 состояния элементов тормозных систем и герметичность тормозного привода;
 
2) рулевого управления:
 
 механического состояния и функционирования рулевого механизма и картера его крепления, рулевого привода, рулевого колеса и рулевой колонки;
 
 суммарного люфта;
 
3) обзорности:
 
 поля обзора;
 
 состояния стекол;
 
 состояния и крепления зеркал заднего вида;
 
 стеклоочистителей;
 
 стеклоомывателей;
 
4) количества, расположения, цвета, углов видимости, состояния, функционирования и характеристик внешних световых приборов, отражателей и электрического оборудования:
 
 фар дальнего и ближнего света;
 
 передних и задних габаритных (боковых) огней, боковых сигнальных фонарей; сигналов торможения;
 
 указателей поворота;
 
 передних и задних противотуманных фар;
 
 фонарей заднего хода;
 
 лампочек освещения заднего номерного знака;
 
 аварийной сигнализации (в случае, если предусмотрено конструкцией транспортного средства);
 
 оптических элементов, в том числе, бесцветных или окрашенных деталей и пленок;
 
5) колес, шин и подвески:
 
 повреждения и износа протектора шин;
 
 механического состояния элементов подвески и их крепления (рессор, амортизаторов, рычагов подвески, шарнирных элементов);
 
 состояния дисков и ободьев колес, наличия элементов их крепления;
 
6) состояния и функционирования шасси и элементов крепления к шасси (раме) агрегатов и узлов:
 
 выхлопных труб и глушителей;
 
 сцепных устройств;
 
 пола (только в отношении автобусов, микроавтобусов и такси);
 
 сиденья водителя и пассажиров, системы вентиляции, обогрева (только в отношении автобусов, микроавтобусов и такси);
 
 бамперов, устройств для защиты от брызг;
 
7) состояния и функционирования прочего оборудования:
 
 детских удерживающих устройств и мест их крепления при их наличии, звукового сигнала, спидометра;
 
 наличия: ремней безопасности,
 
 средств пожаротушения;
 
 знаков аварийной остановки;
 
 аптечки для оказания первой медицинской помощи;
 
8) состояния и функционирования газобаллонного оборудования:
 
 соответствие системы питания газобаллонных транспортных средств требованиям технического регламента Таможенного союза;
 
 отсутствие утечки газа из элементов газобаллонного оборудования и в местах их соединений;
 
 целостность конструкции и компонентов установленного газобаллонного оборудования;
 
 наличие серийного номера и обозначений "Сжиженный нефтяной газ" (СНГ) или "Компримированный природный газ" (КПГ), четко нанесенного нестираемым образом на каждый газовый баллон, установленный на транспортном средстве;
 
9) факторов, связанных с воздействием на окружающую среду:
 
 отработавших газов;
 
 утечки топлива и эксплуатационных жидкостей (моторное и трансмиссионное масло, тормозная, гидравлическая и охлаждающая жидкость);
 
10) соответствие дополнительным требованиям специализированных и специальных транспортных средств установленным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011;
 
11) состояние рамы, кузова:
 
 наличие дополнительного оборудования и аэрографических трехмерных рисунков;
 
 соответствие колесной базы, габаритов и линейных размеров конструктивным параметрам предприятия-изготовителя;
 
 состояние кабины, рамы, подрамника.
 
Обязательный техосмотр автомобилей и прицепов к ним проводится в центрах ТО со следующей периодичностью:
 
 каждые 12 месяцев – категорий M1, возраст которых более 7 лет, включая год выпуска, не используемых в предпринимательской деятельности в сфере автомобильного транспорта, N1-3, O1-4, L1-7, а также специальные и специализированные транспортные средства, за исключением предназначенных и оборудованных для перевозки опасных грузов;
 
 каждые шесть месяцев – категорий M1, используемых в предпринимательской деятельности в сфере автомобильного транспорта, М2, М3, N, оборудованных для перевозки людей, а также категорий M1, N1-3, и O1-4, предназначенных и оборудованных для перевозки опасных грузов.
 
Полный текст документа опубликован здесь
 

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Правила физической подготовки военнослужащих изменились в Казахстане

25.11.2021, 16:25 44389
Правила физической подготовки военнослужащих изменились в Казахстане
Фото: pobeda26.ru
НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - В Правила физической подготовки военнослужащих вносятся изменения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Соответствующий проект приказа Минобороны РК размещен на портале "Открытые НПА" и доступен для обсуждения до 7 декабря 2021 года. 
 
Изменения вносятся в связи с необходимостью замены использованного ранее определения "составов солдат (матросов), сержантов (старшин), офицеров" на "должности рядового, сержантского и офицерского составов", - сообщает сайт Минобороны
 
Согласно изменениям время, выделенное на физподготовку, составляет:
 
-для военнослужащих, проходящих воинскую службу по призыву, занимающихся по полной учебной программе - 3 часа в неделю в учебное время, а по сокращенной учебной программе - 2 часа в неделю в учебное время$
 
- для курсантов учебных частей - 3 часа в неделю в учебное время;
 
- для курсантов и кадетов военных учебных заведений - 3 часа в неделю по расписанию учебных занятий;
 
- для военнослужащих, проходящих воинскую службу по контракту на должностях рядового, сержантского и офицерского составов, а также военнослужащих-женщин - 3 часа в неделю в служебное время;
 
- для магистрантов Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан, Елбасы - 3 часа в неделю по расписанию учебных занятий.
 
Кандидаты для поступления в военные учебные заведения сдают экзамен по физической подготовке по трем упражнениям: подтягивание на перекладине, бег на 100 метров и бег на 3000 метров. 
 
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь
 

АДГС: К дисциплинарной ответственности привлечено 360 государственных служащих за 2020 год

25.11.2021, 14:14 75628
АДГС: К дисциплинарной ответственности привлечено 360 государственных служащих за 2020 год
Фото: ia-centr.ru
НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - По данным Агентства по делам государственной службы в Казахстане за 2020 год к дисциплинарной ответственности привлечено 360 государственных служащих, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По итогам принятых Агентством и его территориальными департаментами мер к дисциплинарной ответственности привлечено 360 государственных служащих", - говорится в тексте концепции проекта закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы".

 
Сообщается, что в 2020 году агентством и его территориальными департаментами проведено 744 проверок и профконтроля (15 агентством и 729 территориальными департаментами).
 
По итогам проверок и профконтроля в государственные органы внесено 510 представлений, предписаний об устранении нарушений и предложений по отмене решений, принятых с нарушением законодательства, из которых 483 исполнено, в том числе с отменой 44 незаконно принятых актов (о наложении взыскания - 26, при нарушении правил проведения конкурса 4 приказа, при поощрении госслужащих - 3, при внеконкурсной назначении (в том числе при реорганизации госоргана) - 2, при нарушении порядка назначения на государственную должность - 2, при оценке деятельности госслужащих - 1, а также отменено 6 иных актов госорганов) и 41 решения госорганов (конкурсных комиссий - 30, дискомиссии - 4, комиссии по подсчету стажа госслужбы - 2 и иных решений - 5). 
 
Согласно тексту документа, по итогам рассмотрения дисциплинарных дел к ответственности привлечено 371 должностное лицо, из них за совершение проступков, дискредитирующих госслужбу, - 171, за нарушение Этического кодекса - 200. По 137 материалам дисциплинарные дела прекращены. 
 
Советами по этике в целях координации деятельности уполномоченных по этике, взаимодействия с дисциплинарными комиссиями государственных органов, совершенствования форм и методов предупреждения коррупции, а также по итогам рассмотрения дисциплинарных дел выработаны 2687 рекомендаций и предложений, из которых 2657 исполнено.
 
Также в концепции предлагается на законодательном уровне закрепить для казахстанских госслужащих обязательное знание языков.
 

Агентству поручено введение до 2025 года тестирования кандидатов на должности корпуса "Б" по системе "Казтест" с установлением пороговых значений. Так, минимальные пороговые значения будут применены только для кандидатов на должности корпуса "Б", в обязанности которых входит оказание государственных услуг населению. В связи с изложенным полагаем возможным установление порога на знание государственного языка для поступления на госслужбу", - написано в документе.

 
Как отмечают разработчики, действующее законодательство не предусматривает требований к государственным служащим по свободному владению языками, считаем необходимым такие требования предусмотреть и в законе "О языках в Республике Казахстан". При этом в соответствии с законом "О правовых актах" данные требования не будут распространяться на служащих, занявших свои должности до их введения. То есть, действие требований будет распространяться исключительно на впервые поступающих, а не на действующих служащих.
 

Динамика развития казахско-русского билингвизма в обществе также не может не оказать своего влияния на требования, предъявляемые к государственным служащим. На сегодня в стране работают порядка 90 тыс. государственных служащих, деятельность которых охватывает практически все сферы жизнедеятельности нашего многонационального общества. При этом активность применения государственными служащими того или иного языка во многом зависит от сферы деятельности и региона, в котором они работают, что, на наш взгляд, должно учитываться при введении требований по свободному владению языками", - утверждают разработчики.

 
С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте "Открытые НПА". Документ находится на публичном обсуждении до 7 декабря 2021 года.
 

Казахстан окажет военно-техническую помощь Кыргызстану и Таджикистану

25.11.2021, 12:11 119611
Казахстан окажет военно-техническую помощь Кыргызстану и Таджикистану
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - Сенат парламента Республики Казахстан ратифицировал два соглашения по военной помощи соседним государствам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Депутаты сената РК приняли законы "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики об оказании безвозмездной военно-технической помощи" и "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Таджикистан об оказании безвозмездной военно-технической помощи".
 
Соглашения предусматривают разовую передачу кыргызской и таджикской сторонам военного имущества, в частности боеприпасов и специального оборудования. В ходе заседания было отмечено, что передача военного имущества Кыргызстану и Таджикистану не повлияет на боевую готовность и обороноспособность Казахстана.
 
Также сенаторы рассмотрели и приняли закон "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Таджикистан об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности в прилегающих районах таджикско-афганской границы", сообщили в пресс-службе палаты парламента.
 

Ратифицированные сегодня соглашения направлены на укрепление системы безопасности в Центральной Азии. Надеемся, что это будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных взаимоотношений с соседними странами и развитию сотрудничества в сфере обороны", - отметил спикер сената Маулен Ашимбаев.

 

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