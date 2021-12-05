Система Orphus

Форум юных историков и краеведов прошел в Акмолинской области

04.12.2021, 12:58 61129
Форум юных историков и краеведов прошел в Акмолинской области
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 4 ДЕКАБРЯ - В Акмолинской области в онлайн формате с участием учащихся школ состоялся форум "Молодые историки и краеведы", посвященный 30-летию Независимости страны, сообщает управление внутренней политики региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметили в пресс-службе управления образования, мероприятие проведено с целью привлечения школьников к исследованию истории родной страны, формирования общественной активности и развития у подрастающего поколения чувства патриотизма, а также расширения знаний у учащихся по краеведению и истории Казахстана.
 
В форуме приняли участие около 60 школьников из 19 районов и городов области. Участники презентовали свои проекты по трем номинациям: "История моей малой Родины", "Символ малой Родины" и конкурсе эссе "Мой родной край". При оценке учащихся, члены жюри обращали внимание на полное раскрытие темы, оригинальность идеи, художественное мастерство, техническое и качественное исполнение.
 

Форум прошел очень познавательно. Все участники представили интересные проекты по истории родного края, краеведению и археологии. Хочу выразить благодарность организаторам за возможность участия в таком мероприятии", - поделилась учащаяся 11 класса общеобразовательной школы № 10 Кокшетау Милана Подвительская. 

 
В завершении мероприятия были приняты рекомендации по дальнейшему совершенствованию работы в данном направлении.
 
К слову, после подведения итогов областного форума состоится награждение победителей и призеров дипломами и ценными подарками.
 

Комментарии

новости по теме

В казахстанской армии начался новый учебный год

04.12.2021, 17:05 41500
НУР-СУЛТАН. 4 ДЕКАБРЯ - В Вооруженных силах Казахстана определены задачи на 2022 год. Новый учебный год ознаменован 30-летием образования казахстанской армии и пройдет под девизом "Карулы Куштердін 30 жылдыгына - біздін ерен енбегіміз!". Боевая подготовка войск направлена на дальнейшее повышение обороноспособности страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в Министерстве обороны РК, новый учебный год в воинских частях и учреждениях начался с занятий по боевой готовности. Для вновь призванных солдат впервые прозвучала сирена учебной боевой тревоги. Занятия по боевой и мобилизационной готовности нацелены на проверку качества системы оповещения, слаженности работы штабов, оперативности выхода подразделений и частей из пунктов постоянной дислокации.
 
Подготовка Вооруженных сил в 2022 учебном году направлена на повышение готовности войск к выполнению задач по предназначению, дальнейшему профессиональному росту всех категорий военнослужащих: офицеров, сержантов и солдат.
 
При этом основные усилия оперативной, боевой и мобилизационной подготовки сосредоточены на повышении уровня слаженной боевой работы органов военного управления, взаимоотношений между штабами, выработке у командиров твердых навыков в руководстве подчиненными частями и подразделениями в условиях максимально приближенных к боевой действительности.
 
По данным Минобороны, всего планируется провести более 80 тысяч различных мероприятий боевой подготовки, среди которых учения, практические стрельбы, парашютные прыжки, учебно-тренировочные полеты, полевые выходы подразделений, выходы кораблей и вождения боевых машин.
 
Важное место в повышении уровня боевой подготовки войск отведено проведению военных учений, в том числе международных. Подразделения Сухопутных войск, Сил воздушной обороны, Военно-морских сил, специального назначения отработают вопросы взаимодействия на учениях в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.
 
Планом предусмотрены комплексная проверка компонентов Сил специальных операций, двухстепенные и двусторонние командно-штабные учения, оперативно-стратегическое специальное учение "Айбар", комплексное учение по реагированию на кризисные ситуации "Бекет", а также мобилизационное учение с органами управления и войсками Восточного региона. Завершится подготовка проведением стратегического командно-штабного учения "Айбалта", на котором войска покажут все, чему научились в течение года.
 
Свой уровень профессиональной подготовки казахстанские военнослужащие продемонстрируют и на Армейских международных играх, где участвуют лучшие военные специалисты из более чем 40 стран мира.
 
В следующем году общевойсковые соединения и части Сухопутных войск вступят в борьбу за обладание званием "Снайперский батальон".
 
В программу состязаний входят выполнение упражнений стрельб из вооружения боевых машин, стрелкового оружия и оценка навыков офицеров минометных батарей по решению комплексных огневых задач.
 
Будет сохранена практика внезапных проверок соединений и частей. Оценке подлежат возможности войск по перегруппировке и переброске на незнакомые полигоны для отработки практических действий с проведением боевой стрельбы, в том числе в ночных условиях.
 
Среди особенностей боевой подготовки - совершенствование новых способов действий войск с учетом опыта современных вооруженных конфликтов, подготовки снайперов, операторов БПЛА, дальнейшее развитие армейской тактической стрельбы как элемента огневой подготовки военнослужащих и подразделений.
 
Необходимо отметить, что деятельность войск предусматривает меры по противодействию COVID-19 с учетом ключевых направлений борьбы, новых штаммов вируса и возможных сценариев дальнейшего развития пандемии.
 

В Казахстане около 29 млн гектаров сельскохозяйственных земель фактически деградировало

04.12.2021, 13:47 55459
В Казахстане около 29 млн гектаров сельскохозяйственных земель фактически деградировало
НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - В Казахстане около 29 млн гектаров сельскохозяйственных земель фактически деградировало. Об этом сообщил председатель Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК, главный государственный инспектор по использованию и охране земель РК Мурат Темиржанов на конференции "Остановим засоление - увеличим продуктивность почв", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В этом году, по данным почвенных обследований, около 29 млн гектаров сельскохозяйственных земель фактически деградировало. Сегодня, как никогда, важно обратить на это пристальное внимание и направить все имеющиеся ресурсы на восстановление состояния и поднятие продуктивности почв", - сказал Мурат Темиржанов. 

 
Он отметил, что Казахстан обладает огромным природным ресурсом в виде земли площадью более 272 млн гектаров и занимает 9-е место в мире. Земли сельскохозяйственного назначения занимают 40% территории.
 
По его словам, проводимые в настоящее время фундаментальные почвенные обследования позволяют создать базу почвенных карт с качественными характеристиками почв и выработать рекомендации по их рациональному использованию. 
 
Мурат Темиржанов сообщил, что в сфере земельных отношений в настоящее время идут очень серьезные реформы. 
 

Мы полностью с 1 января восстанавливаем единую вертикаль государственного контроля. С 1 января все областные, а в последующем и районные земельные инспекции переходят в единую вертикаль подчинения комитету", - сказал он. 

 
Кроме того, по его информации, подписан протокол с Министерством цифрового развития о возврате Министерству сельского хозяйства в лице профильного комитета сети почвенных геоботанических лабораторий. "В том числе рассматривается возврат кадастра. Эта работа будет завершена нами до 1 марта 2022 года", - сказал Мурат Темиржанов.

 

Аким Акмолинской области встретился с людьми с особыми потребностями

04.12.2021, 11:03 43471
Аким Акмолинской области встретился с людьми с особыми потребностями
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 4 ДЕКАБРЯ - Сегодня аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев встретился с представителями лиц с особыми потребностями, чтобы обсудить вопросы, затрагивающие их интересы, сообщило управление внутренней политики региона, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Руководитель региона рассказал о реализации в области Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни граждан с инвалидностью, внедрении инклюзивного образования, создании безбарьерной среды. 
 

Лица с ограниченными возможностями активно участвуют в спортивной жизни, являются призерами республиканских и международных соревнований. Настоящей сенсацией стала победа нашего земляка Давида Дегтярева в пауэрлифтинге на Летних Паралимпийских играх в Токио, где его золотая медаль была единственной в копилке сборной страны. Буквально недавно он стал чемпионом мира в Тбилиси. Это важная победа для всех казахстанцев", - отметил Ермек Маржикпаев.

 
В ходе диалога советник акима области Василий Шиманский обратил внимание присутствующих, что такие встречи помогают оперативно решать насущные проблемы людей с ограниченными возможностями, все проекты, предложенные общественными объединениями, были поддержаны руководством области.
 
Аким области поблагодарил представителей неправительственных организаций за представление интересов людей с особыми потребностями и вручил им благодарственные письма.
 
Среди отмеченных поощрением - советник акима области, председатель Центра реабилитации инвалидов "Шанс" В. Шиманский, член сборной области по паралимпийским видам спорта А. Нурбеков, председатель объединения юридических лиц "Союз лиц с инвалидностью Акмолинской области "Бірлік" Р. Мукатаев, председатель Аккольского филиала общественной организации инвалидов и участников Чернобыльской АЭС, председатель Аккольского филиала добровольного общества инвалидов В. Дроздов и другие.
 
В этот же день участники мероприятия посетили спортивный комплекс для лиц с ограниченными возможностями "Дарын", открытый под патронажем областного филиала Ассоциации боевых искусств. 
 
К слову, по обеспечению средствами реабилитации для лиц с инвалидностью регион находится на первой позиции по стране. Планово проводится работа. К 2025 году в рамках работы по созданию безбарьерной среды будут приспособлены еще 1294 объекта. За последние пять лет трудоустроено более 3 тысяч граждан.
 
В этом году для детей с особыми потребностями создано 8 ресурсных кабинетов поддержки инклюзивного образования. В Кокшетау ведется строительство 2 детских садов для детей с нарушением речи и для маломобильных групп населения.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?

      Архив опросов