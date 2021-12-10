Казахстан намерен расширить географию участия в миротворческих операциях ООН

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СЕУЛ. 9 ДЕКАБРЯ - Представители Министерства обороны Республики Казахстан приняли участие в Саммите министров обороны государств-членов ООН, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В рамках мероприятия изучены пути дальнейшего развития миротворческой деятельности ООН и подведены итоги реализации предложений "Действия для поддержания мира", выдвинутых генеральным секретарем ООН в марте 2018 года, сообщается на сайте Минобороны РК

Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов проинформировал участников конференции о деятельности Казахстана в поддержании мира, отметив активное участие государства в миротворческих операциях Организации.

В системе готовности миротворческого потенциала заявлены специализированные подразделения, отвечающие текущим потребностям в операциях. Это военно-полевой госпиталь, отряд военной полиции, инженерно-саперное и разведывательное подразделения", - отметил в своем выступлении генерал-лейтенант Султан Камалетдинов.

Кроме того, он подчеркнул, что Казахстан заинтересован в получении дополнительных квот для казахстанских миротворцев, укреплении миротворческого потенциала страны и расширении географии участия в миротворческих операциях ООН.

С 2007 года более 500 казахстанских военнослужащих приняли участие в миссиях ООН в Непале, Западной Сахаре, Кот-д’Ивуаре и Ливане. Кроме того, с 1992 по 2001 год более 9 000 военнослужащих Вооруженных сил, других войск и воинских формирований выполняли задачу по усилению охраны внешней границы СНГ на таджикско-афганском участке. Свыше 300 военнослужащих с августа 2003 года по октябрь 2008 года в составе инженерно-саперного отряда казахстанского миротворческого батальона "Казбат" выполняли миссию в Ираке.

Всего в двухдневной встрече, посвященной вопросам миротворческой деятельности ООН приняли участие представители 75 стран, в том числе 45 министров обороны и иностранных дел, а также высокопоставленные сотрудники международных организаций, сообщает сайт ООН

По итогам конференции 62 страны взяли на себя новые обязательства по поддержке миротворческой деятельности ООН. Так, 36 стран обещали содействовать укреплению военного и полицейского потенциала миротворчества, в том числе направить дополнительные контингенты, включая подразделения быстрого развертывания. Южная Корея, где проходила встреча, объявила о намерении выделить странам-партнерам 16 вертолетов, которые те смогут использовать в миротворческих миссиях. 45 стран изъявили готовность улучшить техническое оснащение миссий и работу медперсонала. Участники конференции также подтвердили намерение повышать роль женщин в миротворческих операциях ООН и сотрудничать в сфере сокращения экологических последствий миротворческой деятельности организации".

В настоящее время в составе 12 миссий ООН служат 87 тысяч человек из 120 стран.







