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Кызылординскую водораспределительную компанию обязали вернуть более 224 млн тенге

23.12.2021, 16:27 20886
Кызылординскую водораспределительную компанию обязали вернуть более 224 млн тенге
КЫЗЫЛОРДА. 23 ДЕКАБРЯ - Антимонопольный департамент обязал ГКП "Кызылорда су жуйеси" вернуть необоснованно полученный доход в размере более 224 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Компания получила необоснованный доход, начисляя пользователям тарифы за питьевую воду, как за поливную. 
 
Как сообщили в пресс-службе департамента, являясь субъектом естественной монополии, компания обязана предоставлять регулируемую услугу по тарифу, утвержденному в соответствии с законом. 
 
Однако с 2019-2021 годы, компания произвела начисления за полив по нормативу. При этом документы, подтверждающие, что потребители использовали питьевую воду на полив, отсутствовали. Также в договорах не отражены объемы воды, забираемой потребителями на полив. 
 

В ходе внеплановой проверки установлено, что вышеуказанные действия ГКП, а именно - необоснованно произведенные начисления - привели к превышению тарифа, установленного законом. Общая сумма необоснованного дохода в период составила свыше 224 млн тенге", - сообщили в антимонопольном ведомстве. 

 

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Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности отчитался перед президентом

23.12.2021, 20:18 14136
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности отчитался перед президентом
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина о ходе реализации цифровой трансформации в целях совершенствования системы государственного управления и деятельности министерства по итогам текущего года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Президенту было доложено о промежуточных результатах реинжиниринга бизнес-процессов функций предоставления государственных услуг, роли цифровизации в противодействии коррупции. Пересмотрены 110 бизнес-процессов в разрезе конкретных жизненных ситуаций граждан. В частности, представлен опыт трансформации процессов выпуска водительских удостоверений, установления инвалидности и проактивного начисления пособий, внедрения новых подходов для получения субсидий в сельском хозяйстве, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Глава государства поддержал представленные KPI для цифровых вице-министров и критерии оценки их работы, а также инициативу ведомства по началу обучения всех государственных служащих цифровым компетенциям с 2022 года. Президент отметил, что для успешной цифровой трансформации каждый госслужащий должен обладать необходимым объемом цифровых навыков.
 
Ведомством в этом году увеличено количество проверок на 500%, в результате которых на операторов связи наложены штрафы за несоблюдение параметров качества связи. Принятые меры позволили улучшить качество связи в 532 селах.
 
В пилотном режиме доступны услуги посредством видео-консультации государственных услуг в мобильном приложении "ЦОН". На текущий момент реализована возможность цифрового оборота 34 справок. В мобильном приложении еGov mobile реализован сервис "Цифровые документы", содержащий 18 видов документов. На сегодняшний день услугой воспользовались 6 млн человек.
 
Кроме того, Багдат Мусин рассказал президенту о текущей деятельности и планах по развитию IТ-сферы и космической отрасли.
 

Презентован портал, содержащий общую базу по жертвам политических репрессий

23.12.2021, 19:26 15646
НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - Государственный секретарь Крымбек Кушербаев провел очередное заседание государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На заседании рассмотрены основные итоги деятельности Проектного офиса, подкомиссий, рабочих групп и региональных филиалов Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий за 2021 год и определены приоритетные направления работы на 2022 год, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Председатель комиссии Крымбек Кушербаев отметил, что на сегодняшний день сформирована целостная организационная структура Государственной комиссии в центре и в регионах, разработана методическая база, определен единый подход к исследовательской деятельности, выстроена целевая информационная стратегия, налажена системная изыскательская работа в государственных, ведомственных и зарубежных архивах.
 
На заседании был презентован электронный портал Государственной комиссии, содержащий общую базу по жертвам политических репрессий и информацию о деятельности ее структур.
 
Члены госкомиссии доложили о сформированных специальных фондах по вопросам репрессий в государственных архивах, развитии международного сотрудничества со странами СНГ и Европейского союза. 
 
По итогам заседания правительству, руководителям центральных и местных исполнительных, а также правоохранительных органов были даны конкретные поручения по приоритетным направлениям работы на 2022 год, включающие организацию аналитической и экспертной оценки накопленного архивного материала, обеспечение исследовательской работы в регионах и расширение издательской деятельности Госкомиссии.
 

МЧС участвует в выборе площадки для АЭС - Ильин

23.12.2021, 16:43 20466
МЧС участвует в выборе площадки для АЭС - Ильин
Фото: inform.kz
НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - Выбор площадки для строительства АЭС в Казахстане проходит с учетом рекомендаций Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщил в ходе брифинга министр по ЧС Юрий Ильин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, окончательное решение о строительстве и выборе площадки для АЭС еще не принято.
 

Рассматриваются две площадки - на территории Восточно-Казахстанской и Алматинской областей. Соответственно, наше министерство тоже принимает участие в рассмотрении первичного выбора площадки, по которым в дельнейшем будет позже разрабатываться проектно-сметная документация, и там будут учитываться, в том числе, требования по вопросам, входящим в компетенцию МЧС", - отметил Ильин.

 
Как отметил глава ведомства, площадки расположены в таком месте, где не проживает население.
 

Сами площадки не относятся прежде всего к зоне высокой сейсмической активности, это касается наших вопросов. Там нет рисков возникновения землетрясений, нет рисков прохождения паводков и горных обвалов, поэтому на данное время эти площадки были выбраны с учетом, в том числе, и рекомендаций Министерства по чрезвычайным ситуациям", - пояснил Ильин.

 
Напомним, что Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев заявил, что Казахстан построит атомную электростанцию.

Сообщалось, что российская госкорпорация "Росатом" готова построить АЭС в Казахстане.

Также сообщалось, что председатель правления Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев сообщил, что местом строительства атомной электростанции, возможно, станет поселок Улкен в Алматинской области.
 

Законопроект по залоговой политике банков второго уровня вернули в мажилис

23.12.2021, 15:37 21981
Законопроект по залоговой политике банков второго уровня вернули в мажилис
НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - Сенаторы после рассмотрения в двух чтениях законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственного управления, совершенствования залоговой политики банков второго уровня, регулирования оценочной деятельности и исполнительного производства" вернули его с поправками в мажилис, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Поправки внесены по четырем направлениям:
 
Так, внесены изменения в части компетенции правительства устанавливать минимальные розничные цены на алкогольную продукцию. Компетенцию необходимо привести в соответствие с Предпринимательским кодексом и исключить из нее слова "спиртные напитки"., сообщил на заседании сенатор Нурлан Бекенов. 
 
Еще одна часть поправок касается приведения в соответствие законов "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции" и "О разрешениях и уведомлениях" с налоговым кодексом и техническим регламентом в части расширения понятий и видов алкогольной продукции. Следует добавить такие виды как "водка с защищенным наименованием места происхождения товара", "вино наливом" и "пивоваренная продукция", - сказал Бекенов. 
 
В законе "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам технического регулирования, предпринимательства, совершенствования системы государственного управления и платежей" необходимо перенести сроки введения действия норм, имеющих отсылочные положения на технический регламент, с 2022 года на 2024 год.
 
Второе направление касается бюджетного блока. 
 

Предлагается при определении темпов роста расходов республиканского бюджета цель по инфляции определять, исходя из конкретного значения целевого ориентира. Второе: в случае наличия остатка привлеченного гарантированного трансферта на конец финансового года в следующем финансовом году сократить привлечение данного трансферта на сумму остатка, направив его в зачет гарантированного трансферта следующего периода. Третье: одним из критериев бюджетного кредитования является экономическая и социальная эффективность реализации мероприятий. В этой связи считаем целесообразным предусмотреть заслушивание акимов областей, городов республиканского значения, столицы и по бюджетным кредитам, которые также, как и целевые трансферты выделяются из республиканского бюджета", - сказал сенатор. 

 
Третье направление предусматривает поправки по погашению задолженности по комиссиям и иным платежам, связанным с предоставлением кредита, по истечении 90 календарных дней просрочки исполнения обязательства, а также по созданию провизий кредитными товариществами и уточнению процедуры обжалования решения о приостановлении действия свидетельства "оценщика".
 
Все замечания и предложения сведены в сравнительную таблицу и направлены в мажилис. 
 

Сенат принял закон об ответственном обращении с животными

23.12.2021, 14:45 24456
Сенат принял закон об ответственном обращении с животными
НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - В сенате приняли закон "Об ответственном обращении с животными" и два сопутствующих ему закона. Документы создают правовые механизмы защиты животных от жестокого обращения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщали в пресс-службе сената РК, также сенаторы приняли два сопутствующих ему закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ответственного обращения с животными" и "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам ответственного обращения с животными". 
 

Глава государства в послании отметил необходимость законодательного регулирования правоотношений, связанных с охраной животных. В этой связи принятые сегодня Законы направлены на закрепление принципов, регулирующих ответственное отношение к животным, обязанности их владельцев, компетенции местных представительных и исполнительных органов в данном направлении", - сказал Маулен Ашимбаев.

 
Ранее сообщалось, что зоозащитники написали президенту Касым-Жомарту Токаеву обращение с просьбой наложить вето на законопроект о защите животных. По их словам, с его принятием будет легализована действующая в Казахстане незаконная практика убийства безнадзорных и бродячих животных. Активисты заверили, что ряд норм, которые ранее были согласованы с Минэкологии, "были кардинально изменены в худшую сторону". 
 

Закон об отмене смертной казни в Казахстане приняли сенаторы

23.12.2021, 14:08 25076
Закон об отмене смертной казни в Казахстане приняли сенаторы
Фото: 24.kz
НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - В сенате приняли закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены смертной казни", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе заседания отмечалось, что этот закон стал логическим продолжением работы, проводимой в Казахстане по поэтапному сокращению применения смертной казни, сообщает пресс-служба сената РК.
 

Принимая этот закон, Казахстан присоединяется к группе стран, где смертная казнь законодательно запрещена. Кроме того, наша страна доказывает, что поддерживает международное движение, направленное на полную отмену смертной казни", - отметил спикер сената Маулен Ашимбаев.

 
На недавнем заседании Национального совета общественного доверия президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил, что смертная казнь в Казахстане должна быть отменена без каких-либо оговорок. Принятие сенаторами этого закона - результат исполнения прямого поручения президента и ответ депутатов на запросы общества.
 

МИОР подвергло критике госсайты из-за отсутствия регулярных обновлений и актуальных данных

23.12.2021, 13:01 27441
МИОР подвергло критике госсайты из-за отсутствия регулярных обновлений и актуальных данных
НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - Сегодня в ходе заседания Комиссии по вопросам доступа к информации под председательством министра информации и общественного развития Республики Казахстан Аиды Балаевой подвергли критике работу министерств по обеспечению сайтов актуальной информацией и регулярному обновлению данных, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как было отмечено в ходе заседания, некоторые министерства и акиматы предоставляют не всю актуальную информацию на портале "Открытые данные".
 
По словам директора департамента развития коммуникаций государства и общества МИОР Бекзата Раимова, в течение года в МИОР отмечали, что не обеспечена 100-процентная доля актуальности открытых данных Министерства здравоохранения, Министерства культуры, Министерства образования и науки, МЦРИАП, акиматов Жамбылской, Мангистауской и Атырауской областей. 
 
По его данным, уровень наполняемости актуальной информацией по состоянию на 21 декабря у Министерства здравоохранения равен 80%, Министерства образования и науки - 60%, у акимата Западно-Казахстанской области - 66%.
 

Во-вторых, 100-процентное наполнение и актуализация вкладки перечня информации в модулях библиотеки документов: в течение года ни разу не обновлялась информация в библиотеке документов у МЦРИАП и акимата города Нур-Султан", - уточнил он. 

 
В-третьих, по словам Раимова, наполнение ведомственных сайтов на платформе "ЕПИР ГО" составила 100%, кроме Минздрава - 94% и на русском и госязыке, и Министерства финансов - 94% на госязыке.
 
Кроме того, он также обратил внимание на заметные улучшения в сравнении с результатами анализа, проведенного в июне текущего года по работе в рамках наполнения "ЕПИР ГО" у Министерства образования и науки, Министерства сельского хозяйства, акиматов Нур-Султана, Мангистауской, Жамбылской и Павлодарской областей. 
 
При этом в течение года не обеспечена 100-процентное заполнение контента на государственном и русском языке Министерством здравоохранения и Министерством образования и науки, отметил представитель МИОР.
 
Представители ведомств обязались исправить ситуацию до конца года.
 
По итогам заседания министр информации и общественного развития Аида Балаева отметила важность доступа казахстанцев к достоверной и актуальной информации. 
 

Этот контроль будет только усиливаться. После каждой комиссии мы направляем письмо в канцелярию премьер-министра, чтобы действительно принимались меры, и все поручения были исполнены. Почему-то я слышу, у всех до конца года. Вообще, эта работа ежедневно должна проводиться, и должно быть на особом контроле", - заключила Балаева.

 

В Казахстане планируются сокращения госслужащих в 2022 - 2023 годах

23.12.2021, 11:04 30176
НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - В Казахстане планируется сокращение штатной численности в государственных органах. Соотвествующее постановление № 874 от 9 декабря 2021 года подписал премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отмечается в постановлении, изменятся лимиты штатной численности местных исполнительных органов и предельное число заместителей акимов областей, городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения), а также лимиты штатной численности министерств и иных центральных исполнительных органов с учетом численности их территориальных органов и подведомственных им государственных учреждений. Постановление устанавливает изменение лимитов под специальным грифом "для служебного пользования".
 
Также в постановлении указано: центральным и местным исполнительным органам "в срок до 1 января 2022 года провести работу по сокращению штата в соответствии с лимитами штатной численности, указанными в приложениях 1 и 3 к настоящему постановлению, согласно законодательству Республики Казахстан".
 

В срок с 1 января 2022 года до 1 января 2023 года провести работу по сокращению штатной численности в соответствии с лимитами штатной численности, указанными в приложениях 2 и 4 к настоящему постановлению, согласно законодательству Республики Казахстан", - отмечается также в документе.

 
Кроме того, центральным и местным исполнительным органам поручается привести свои акты в соответствие с настоящим постановлением.
 

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