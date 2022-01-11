Токаев поручил рассмотреть вопрос субсидирования арендной платы за жилье нуждающимся

АЛМАТЫ. 11 ЯНВАРЯ - Личный состав департамента погранслужбы КНБ РК по Алматинской области совместно с правоохранительными органами и воинскими формированиями принимали непосредственное участие в обороне акимата и стратегически значимых объектов Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Во время митинга преступники попытались захватить телевизионную и радиовещательную башню "Коктобе", с которой бандиты намеревались организовать выступление, выдвинуть свои требования, однако пограничники отразили нападение, сообщает пресс-служба КНБ РК.

Пограничниками также был взят на контроль периметр селезащитной плотины "Медеу".

В активной фазе контртеррористической операции военнослужащие департамента, совместно со специальным подразделением ПС КНБ выявляют и ловят преступников, а также лиц пытающихся незаконно скрыться за границей.

Подразделения пограничных войск несут боевое дежурство на объектах по настоящее время.