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Ажиотаж вокруг пенсионки вызвал рост цен на жилье

09.12.2021, 09:28 83890
Ажиотаж вокруг пенсионки вызвал рост цен на жилье
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - Ажиотаж вокруг снятия пенсионных денег привел к росту цен на жилье, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ажиотаж вокруг снятия пенсионных денег снова гонит цены на жилье вверх. Так считают эксперты рынка недвижимости. Это учитывая тот факт, что квартиры и дома и так подорожали за последние полгода на 20-30 процентов. Цены "взлетели" как на покупку, так и на аренду жилья. Но несмотря на это, риэлторы отмечают, что количество покупателей увеличилось в разы. Люди хотят успеть до конца года снять пенсионные накопления, сообщает телеканал "Астана". 
 
Ощутимый скачок цен на квадратные метры казахстанцы ощутили весной. За полгода жилье подорожало на треть. К примеру, средняя костанайская однушка в начале года стоила от 8 до 10 миллионов тенге, а сейчас аналогичную квартиру продают за 13-15.
 
Почти в два раза добавила в цене и аренда жилья. Причем стоимость однокомнатных и трехкомнатных почти одинакова - от 100-150 тысяч тенге в месяц. 
 
По мнению экспертов, в сфере недвижимости на рост цен повлияли несколько факторов. Новостройки поднялись в стоимости из-за дорогих стройматериалов в период пандемии. Продавцы "вторички" загнули цены из-за возможности покупателей использовать пенсионные деньги. Причем снижения цен ждать вообще не стоит, отмечают экономисты. 
 

Ежегодный 8-10-процентный рост- это нормально для нашей экономики, потому что у нас инфляционное ожидание такое. Даже Нацбанк говорит, что инфляция у нас будет держаться на уровне 10% и в следующем году", - говорит экономист Сапарбай Жобаев. 

 
Тем не менее на рынке недвижимости спрос увеличился в несколько раз, рассказали риэлторы. Несмотря на высокие цены, покупатели буквально атакуют агентства. 
 

У нас сейчас очень большой ажиотаж, спрос высокий. До Нового года каждый хочет что-то приобрести. Под ипотеку дают, под низкий процент, за счет этого тоже большой спрос. Говорится о том, что программа закроется, а люди ведь владеют информацией. Ажиотаж, конечно, а за счет этого поднимаются цены", - пояснил менеджер по продажи недвижимости Тамерлан Хагаев.

 
По мнению специалистов, основная причина - увеличение порога достаточности. Покупают квартиры и дома в основном в ипотеку, отмечают риэлторы. Причем вкладывают деньги как в недорогие малосемейки, так и в элитное жилье.
 
Ранее сообщалось, что ЕНПФ со следующего года изменит порог достаточности для досрочного снятия пенсионных. Изменения вызвали возмущение у большинства казахстанцев, активисты даже организовали сбор подписей под петицией против решения ЕНПФ. Экономист и бывший советник президента Казахстана Олжас Худайбергенов заявил, что в формуле, по которой повысили порог достаточности, много логических ошибок. В свою очередь в ЕНПФ заявили, что порог достаточности для досрочного снятия пенсионных будут пересматривать ежегодно. Между тем стало известно, что после заявления ЕНПФ казахстанцы подали рекордное количество заявок на досрочное снятие пенсионных накоплений.
 
 

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Досаев рассказал о внедрении цифрового тенге

09.12.2021, 15:04 191593
Досаев рассказал о внедрении цифрового тенге
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ -Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев на заседании правительства рассказал о внедрении цифрового тенге. Об этом сообщил в пресс-службе премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По поручению главы государства Национальный банк до 1 июля 2022 года разработает модель принятия решения о внедрении цифрового тенге с оценкой выгод и издержек. В декабре 2022 года будет выработано итоговое решение о необходимости внедрения цифрового тенге", - сказал Досаев.

 
По его словам, Национальный банк активно реализует программу развития цифровой инфраструктуры финансового сектора и внедрения финансовых инноваций. Одной из ключевых инициатив текущего года является пилотный проект по внедрению национальной цифровой валюты - цифрового тенге. 
 
Проект реализуется совместно с участниками финансового рынка и международными партнерами. Сегодня в мире изучением вопроса выпуска и оборота национальных цифровых валют активно занимаются 63 Центральных банка. Фокусом исследований Национального банка в 2021 году стали аспекты розничной цифровой валюты центрального банка. В настоящее время завершена разработка прототипа платформы цифрового тенге, проведена серия обсуждений с участниками рынка и международными организациями, промежуточные результаты пилотного проекта презентованы на IX Конгрессе финансистов Казахстана. 15 декабря 2021 года будет опубликован итоговый доклад по результатам пилотного проекта. 
 
 

Министерства не освоили 66 млрд бюджетных средств с начала года

09.12.2021, 11:24 330994
Министерства не освоили 66 млрд бюджетных средств с начала года
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - Министр финансов Республики Казахстан Ерулан Жамаубаев в ходе заседания правительства назвал министерства и регионы, лидирующие по неосвоению бюджетных средств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам главы Минфина, расходы государственного бюджета исполнены на 97,5%, республиканского - на 99,4%, местных бюджетов - на 95,8%. По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 13 трлн тенге. Неисполнение составило 81 млрд тенге, из них 15 млрд - экономия. Не освоено 66 млрд тенге. 
 

Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах культуры и спорта, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, индустрии и инфраструктурного развития, сельского хозяйства и внутренних дел", - проинформировал он.

 
Жамаубаев перечислил основные причины неосвоения: оплата произведена за фактически оказанный объем услуг; несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур; длительное проведение конкурсных процедур; необходимость внесения изменений в планы финансирования.
 

Расходы местных бюджетов составили 8 трлн тенге. Не исполнено - 327 млрд тенге. В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 2,5 трлн тенге. На 1 декабря им выделено 2 трлн 157 млрд тенге. Из них освоено 94,2%. Не исполнено - 124 млрд тенге, в том числе экономия - 21 млрд тенге", - сообщил спикер.

 
Он добавил, что наибольшее неосвоение сложилось в Алматинской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областях, а также в Нур-Султане и Алматы.
 

Нарушения на 157 миллиардов тенге в сфере госзакупок выявил Минфин

09.12.2021, 10:43 339715
Нарушения на 157 миллиардов тенге в сфере госзакупок выявил Минфин
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - Министр финансов Республики Казахстан Ерулан Жамаубаев в ходе заседания правительства рассказал об итогах камерального контроля в сфере госзакупок, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Ерулана Жамаубаева, за 11 месяцев текущего года камеральным контролем охвачено порядка 897 тысяч процедур госзакупок на 11,3 трлн тенге. 
 

По итогам проверок установлены нарушения по 36,8 тыс. процедурам, из которых объектами госаудита исполнено 97% уведомлений об устранении нарушений. Проведено 2 996 аудиторских мероприятий. Аудитом охвачено 1 трлн 848 млрд тенге бюджетных средств. Установлены финансовые нарушения на 157 миллиардов тенге", - сообщил глава Минфина.

 
К настоящему времени устранены нарушения на 127 миллиардов тенге путем восстановления поставкой товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету, добавил он.

 

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