Ажиотаж вокруг пенсионки вызвал рост цен на жилье

НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - Ажиотаж вокруг снятия пенсионных денег привел к росту цен на жилье, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ажиотаж вокруг снятия пенсионных денег снова гонит цены на жилье вверх. Так считают эксперты рынка недвижимости. Это учитывая тот факт, что квартиры и дома и так подорожали за последние полгода на 20-30 процентов. Цены "взлетели" как на покупку, так и на аренду жилья. Но несмотря на это, риэлторы отмечают, что количество покупателей увеличилось в разы. Люди хотят успеть до конца года снять пенсионные накопления, сообщает телеканал " Астана ".

Ощутимый скачок цен на квадратные метры казахстанцы ощутили весной. За полгода жилье подорожало на треть. К примеру, средняя костанайская однушка в начале года стоила от 8 до 10 миллионов тенге, а сейчас аналогичную квартиру продают за 13-15.

Почти в два раза добавила в цене и аренда жилья. Причем стоимость однокомнатных и трехкомнатных почти одинакова - от 100-150 тысяч тенге в месяц.

По мнению экспертов, в сфере недвижимости на рост цен повлияли несколько факторов. Новостройки поднялись в стоимости из-за дорогих стройматериалов в период пандемии. Продавцы "вторички" загнули цены из-за возможности покупателей использовать пенсионные деньги. Причем снижения цен ждать вообще не стоит, отмечают экономисты.

Ежегодный 8-10-процентный рост- это нормально для нашей экономики, потому что у нас инфляционное ожидание такое. Даже Нацбанк говорит, что инфляция у нас будет держаться на уровне 10% и в следующем году", - говорит экономист Сапарбай Жобаев.

Тем не менее на рынке недвижимости спрос увеличился в несколько раз, рассказали риэлторы. Несмотря на высокие цены, покупатели буквально атакуют агентства.

У нас сейчас очень большой ажиотаж, спрос высокий. До Нового года каждый хочет что-то приобрести. Под ипотеку дают, под низкий процент, за счет этого тоже большой спрос. Говорится о том, что программа закроется, а люди ведь владеют информацией. Ажиотаж, конечно, а за счет этого поднимаются цены", - пояснил менеджер по продажи недвижимости Тамерлан Хагаев.

По мнению специалистов, основная причина - увеличение порога достаточности. Покупают квартиры и дома в основном в ипотеку, отмечают риэлторы. Причем вкладывают деньги как в недорогие малосемейки, так и в элитное жилье.