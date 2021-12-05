Казахстанцы подписывают петицию против повышения порогов достаточности для снятия пенсионных накоплений

НУР-СУЛТАН. 4 ДЕКАБРЯ - Казахстанцы подписывают петицию против решения ЕНПФ о повышении порогов достаточности для снятия пенсионных накоплений, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) объявил об увеличении порогов минимальной достаточности для снятия пенсионного накопления на 2022 год. Если в 20 лет порог составляет 1,7 млн тенге, то со следующего года он будет 3,1 млн тенге. Рост произошел в 1,8 раза. Это нереальный порог! Раньше хоть была какая-то возможность снять накопленные деньги для приобретения жилья или для лечения! Чтобы воспользоваться пенсионными накоплениями, необходимо иметь порог достаточности: в 21 год - 3,2 млн тенге, в 22 года - 3,3 млн тенге, в 30 лет - 4,4 млн тенге, в 40 лет - 5,8 млн тенге, в 50 лет - 7,4 млн тенге. Мы, подписавшие данную петицию граждане Казахстана требуем ЕНПФ снизить пороги минимальной достаточности до РАЗУМНОГО предела! 20 летний студент как соберет 1,7 млн тенге?" - говорится в петиции.
Как сообщалось ранее, ЕНПФ с 2022 года повысит порог достаточности для досрочного снятия пенсионных. Данная новость вызвала возмущение населения. Граждане в соцсетях массово высказывают недовольство повышением порога достаточности:
Придумывают законы в свою пользу, кроме чиновников никто не сможет снять".
Получается, что сняли те, для кого и было придумано. Остальные для статистики. Чтобы потом не говорили, что не была представлена возможность".
Кроме депутатов, они снимут. Зарплаты большие у них. Это для них только".
Новый квест! Успей вывести пенсионные накопления за один месяц. Самый оптимальный путь - купить на эти деньги комнату в общежитии. Если хватит денег - за один год. Если нет, то пять лет будешь сдавать в аренду".
Как в 20 лет можно иметь пенсионные накопления 3 миллиона?".
В связи с данной новостью вчера казахстанцы начали массово проверять свои счета, что вызвало сбои в работе веб-сайтов enpf.kz и enpf-otbasy.kz.
Стоит отметить, что граждан проинформировали о повышении порога достаточности меньше чем за месяц до конца уходящего года.
Как сообщил председатель правления Единого накопительного пенсионного фонда Жанат Курманов воспользоваться своими пенсионными накоплениями в 2022 году сможет около 582 тысяч человек. Общая сумма накоплений, доступная для изъятия, составит около 900 миллиардов тенге. Он добавил, что пороги минимальной достаточности будут пересматриваться ежегодно.