В Казахстане граждане не скрывают раздражения повышением порога достаточности для снятия пенсионных накоплений

Казахстанцы в соцсетях так оценили повышение порога достаточности: "придумывают законы в свою пользу, кроме чиновников никто не сможет снять".
Получается, что сняли те, для кого и было придумано. Остальные для статистики. Чтобы потом не говорили, что не была представлена возможность", - пишет другая пользовательница, Гульнара И. на своей странице в Facebook.
Кроме депутатов, они снимут. Зарплаты большие у них. Это для них только", - пишут в комментариях под новостью возмущенные пользователи.
Новый квест! Успей вывести пенсионные накопления за один месяц. Самый оптимальный путь - купить на эти деньги комнату в общежитии. Если хватит денег - за один год. Если нет, то пять лет будешь сдавать в аренду", - написал журналист Женис Куспанон в Facebook.
Как в 20 лет можно иметь пенсионные накопления 3 миллиона?", - спрашивает один из пользователей Инстаграм.
Между тем, люди массово начали проверять счета после новостей об увеличении порога для снятия пенсионных накоплений, сообщает 365info.kz.
Временами эти веб-сайты работают, но с очень долгой загрузкой главной страницы. Однако в большинстве случаев страница просто не открывается как с компьютера, так и с мобильного устройства".
Стоит отметить, что казахстанцев проинформировали о повышении меньше чем за месяц до конца конца уходящего года.
Напомним, ЕНПФ с 2022 года изменит порог достаточности в рамках досрочного использования пенсионных средств.
Согласно данным, для 25 лет порог минимальной достаточности в 2022 году составит 3 730 000 тенге (в текущем году - 2 090 000 тенге), для 30 лет - 4 370 000 тенге (в 2021 году - 2 500 000 тенге), для 40 лет порог составит 5 790 000 (в 2021 году - 3 420 000 тенге), 45 лет - 6 580 000 тенге (в 2021 году - 3 930 000 тенге), 50 лет - 7 430 000 тенге (в 2021 году - 4 470 000 тенге).
Возможность использовать часть пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, лечение или передачу в инвестфонды казахстанцы получили в начале 2021 года. С начала года на эти цели со счетов было снято около 2 трлн тенге.