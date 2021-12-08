Минтруда не вносило изменения в правовые акты по порогу минимальной достаточности

Министерство труда и социальной защиты населения РК не вносило никаких изменений ни в действующее законодательство, ни в нормативные правовые акты, связанные с размерами порогов минимальной достаточности (далее – ПМД) пенсионных накоплений, установленными на 2022 год. Все расчеты производились Единым накопительным пенсионным фондом", - сообщили в ведомстве.
В министерстве напомнили, что для обеспечения размера пенсий на уровне, рекомендованном Международной организацией труда (не ниже 40% от утраченного дохода), МТСЗН была разработана Методика определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений (далее - Методика), которая включает такие показатели, как:
- годовая процентная ставка доходности ЕНПФ;
- ставка индексации пенсионных выплат из ЕНПФ;
- ставка индексации размера минимальной пенсии;
- минимальный размер заработной платы, с ежегодной индексацией;
- размер прожиточного минимума с учетом индексации, для расчета базовой пенсии в минимальном размере;
- прогнозная частота обязательных пенсионных взносов;
- начальный и предельный возраст осуществления пенсионных выплат.
Необходимо отметить, что изменение любого из вышеуказанных показателей автоматически приводит к перерасчету порога минимальной достаточности (далее ПМД)", - подчеркнули в Минтруда.
В связи с этим МТСЗН еще до утверждения Методики неоднократно сообщало о том, что пороги достаточности будут ежегодно пересчитываться.
в ведомстве также напомнили, что, в соответствии с законом "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", все расчеты ПМД производит ЕНПФ. Фонд также обязан осуществлять консультативную и разъяснительную работу о своей деятельности.
Соответственно, МТСЗН не обладает компетенцией, а также не может располагать сведениями, позволяющими как-либо подтвердить достоверность рассчитываемых ЕНПФ порогов минимальной достаточности", - резюмировали в министерстве.
Ранее сообщалось, что ЕНПФ со следующего года изменит порог достаточности для досрочного снятия пенсионных. Изменения вызвали раздражение у большинства казахстанцев, активисты даже организовали сбор подписей под петицией против решения ЕНПФ.
Экономист и бывший советник президента Казахстана Олжас Худайбергенов заявил, что в формуле, по которой повысили порог достаточности, много логических ошибок.
В свою очередь в ЕНПФ заявили, что будут ежегодно пересматривать порог достаточности для досрочного снятия пенсионных.
Между тем, стало известно, что после заявления ЕНПФ казахстанцы подали рекордное количество заявок на досрочное снятие пенсионных накоплений.