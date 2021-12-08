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Минтруда не вносило изменения в правовые акты по порогу минимальной достаточности

07.12.2021, 17:20 234901
Минтруда не вносило изменения в правовые акты по порогу минимальной достаточности
НУР-СУЛТАН. 7 ДЕКАБРЯ - В Министерстве труда и социальной защиты РК прокомментировали изменение размера порогов минимальной достаточности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Министерство труда и социальной защиты населения РК не вносило никаких изменений ни в действующее законодательство, ни в нормативные правовые акты, связанные с размерами порогов минимальной достаточности (далее – ПМД) пенсионных накоплений, установленными на 2022 год. Все расчеты производились Единым накопительным пенсионным фондом", - сообщили в ведомстве. 

 
В министерстве напомнили, что для обеспечения размера пенсий на уровне, рекомендованном Международной организацией труда (не ниже 40% от утраченного дохода), МТСЗН была разработана Методика определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений (далее - Методика), которая включает такие показатели, как:
 
- годовая процентная ставка доходности ЕНПФ;
 
- ставка индексации пенсионных выплат из ЕНПФ;
 
- ставка индексации размера минимальной пенсии;
 
- минимальный размер заработной платы, с ежегодной индексацией;
 
- размер прожиточного минимума с учетом индексации, для расчета базовой пенсии в минимальном размере;
 
- прогнозная частота обязательных пенсионных взносов;
 
- начальный и предельный возраст осуществления пенсионных выплат.
 

Необходимо отметить, что изменение любого из вышеуказанных показателей автоматически приводит к перерасчету порога минимальной достаточности (далее ПМД)", - подчеркнули в Минтруда. 

 
В связи с этим МТСЗН еще до утверждения Методики неоднократно сообщало о том, что пороги достаточности будут ежегодно пересчитываться. 
 
в ведомстве также напомнили, что, в соответствии с законом "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", все расчеты ПМД производит ЕНПФ. Фонд также обязан осуществлять консультативную и разъяснительную работу о своей деятельности.
 

Соответственно, МТСЗН не обладает компетенцией, а также не может располагать сведениями, позволяющими как-либо подтвердить достоверность рассчитываемых ЕНПФ порогов минимальной достаточности", - резюмировали в министерстве. 

 
Ранее сообщалось, что ЕНПФ со следующего года изменит порог достаточности для досрочного снятия пенсионных. Изменения вызвали раздражение у большинства казахстанцев, активисты даже организовали сбор подписей под петицией против решения ЕНПФ. 
 
Экономист и бывший советник президента Казахстана Олжас Худайбергенов заявил, что в формуле, по которой повысили порог достаточности, много логических ошибок. 
 
В свою очередь в ЕНПФ заявили, что будут ежегодно пересматривать порог достаточности для досрочного снятия пенсионных. 

Между тем, стало известно, что после заявления ЕНПФ казахстанцы подали рекордное количество заявок на досрочное снятие пенсионных накоплений.  
 

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В большинстве регионов РК ожидается погода без осадков

08.12.2021, 08:21 3997
НУР-СУЛТАН. 8 ДЕКАБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 8 декабря 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Под влиянием обширного антициклона на большей части ожидается погода без осадков, лишь на востоке, юго-востоке РК и на востоке Карагандинской области - пройдут осадки, преимущественно в виде снега, ночью на северо-востоке Восточно-Казахстанской области сильный снег. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на востоке и в центре РК с низовой метелью", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На северо-западе, востоке и в центре Акмолинской области ожидается туман. 
 
На севере Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областей ожидаются туман, на юго-западе усиление ветра до 15-22 метров в секунду, в Мангистауской области с пыльной бурей. 
 
На севере Костанайской области, на юго-востоке Северо-Казахстанской области, на северо-востоке и юге Алматинской области ожидается туман. 
 
На севере Кызылординской области, на юге и в горных районах Туркестанской области ожидается туман, днем в центре Кызылординской области, на севере и в горных районах Туркестанской области усилится ветер до 15-20 метров в секунду, на севере Туркестанской области с пыльной бурей. 
 
На востоке Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель, на севере и востоке - туман. 
 
В северной половине Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман, гололед, в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

 

В десяти областях объявили штормовое предупреждение

07.12.2021, 21:22 125956
В десяти областях объявили штормовое предупреждение
НУР-СУЛТАН. 7 ДЕКАБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Алматинской, Мангистауской, Кызылординской, Акмолинской, Туркестанской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Костанайской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 8 декабря на северо-востоке и юге Алматинской области ожидается туман.
 
Ночью и утром 8 декабря на севере Мангистауской области ожидается туман. Днем на севере, на западе области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на севере, на западе области 17-22 метра в секунду.
 
Днем 8 декабря, сутки 9-10 декабря в центре Кызылординской области ожидается северо-восточный, восточный ветер 15-20 метров в секунду.
 
8 декабря на северо-западе, в центре, на востоке Акмолинской области ожидается туман.
 
8 декабря на юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Днем на севере области пыльная буря. Ветер восточный, днем на севере, в горных районах области 15-20 метров в секунду.
 
Ночью 8 декабря на севере Атырауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, на западе, юге области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
8 декабря на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на юго-западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Ночью 8 декабря на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег. В северной половине области туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, в северной части области 15-20 метров в секунду.
 
8 декабря в Нур-Султане временами туман.
 
8 декабря на востоке Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель. Ночью на севере и востоке области туман.
 
8 декабря на севере Костанайской области ожидается туман.
 

Все больше молодых казахстанцев торгуют наркотиками

07.12.2021, 18:44 210763
НУР-СУЛТАН. 7 ДЕКАБРЯ - Все больше молодых казахстанцев находят легкий заработок путем продажи наркотиков в социальных сетях, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Еженедельно волонтеры по всей стране закрашивают на фасадах зданий, в подъездах десятки граффити с наркорекламой, сообщил исполнительный директор фонда "Будущее без наркотиков" Конгресса молодежи Жандос Актаев на брифинге в пресс-центре Sputnik Казахстан
 

У нас есть региональные штабы почти во всех регионах Казахстана, которые занимаются закраской рекламы по продаже наркотиков. Нередко вы могли заметить на фасадах зданий, инфраструктурных объектах, в подъездах разного рода граффити, QR-коды, наклейки, которые так или иначе ведут на ресурсы по продаже наркотиков. В основном это Telegram-каналы либо сайты в даркнете. Наши бойцы закрашивают такую рекламу", - рассказал Актаев.

 
В целом только в Нур-Султане в этом году волонтерами было закрашено более 200 запрещенных граффити. Кроме того, участники фонда "Будущее без наркотиков" помогли правоохранительным органам заблокировать три Telegram-канала.
 

Мы содействуем блокировке таких каналов. По официальным данным МВД, за этот год на территории Казахстана есть 400 telegram-каналов, которые распространяют синтетические наркотики. С гордостью отмечу, что наши бойцы приложили усилия к блокировке трех из них", - сообщил он.

 
Как сообщил Актаев, молодежь сегодня не только активно принимает запрещенные вещества, но и активно вовлекается в их продажу, поскольку это легкий заработок.
 

Однако не зря есть циничная шутка по этому поводу: "Работа легкая: два месяца работаешь, восемь лет отдыхаешь". И это правда. Потому что зачастую telegram-каналы и магазины, которые продают такие вещества, сначала завлекают молодежь, но после того, как подсадят на наркотики, или человек становится не нужен, их сдают коррумпированным сотрудникам правоохранительных органов. В итоге молодые люди оказывается в тюрьме", - отметил Актаев.

 

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