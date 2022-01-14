Сенат одобрил соглашение с США о воздушном сообщении

НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - Депутаты сената парламента Республики Казахстан ратифицировали соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Соединенных Штатов Америки о воздушном сообщении, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Документ позволяет каждому авиапредприятию Казахстана и США осуществлять рейсы между странами в любом одном или обоих направлениях, комбинировать различные номера рейсов в рамках полёта одного воздушного судна и предусматривает другие меры, направленные на упрощение авиасообщения между странами. Кроме того, предусматривается освобождение таких воздушных судов от таможенных пошлин и сборов, рассказали в пресс-службе сената парламента РК.





«Соглашение, рассмотренное сегодня, направлено на открытие прямого авиасообщения с Соединенными Штатами Америки. Это поспособствует расширению торгово-экономических отношений между двумя странами, увеличению числа международных авиарейсов в Казахстане», - сказал председатель сената Маулен Ашимбаев.





Напомним , соглашение предусматривает принципы "открытого неба", согласно которым стороны могут выполнять полеты без ограничений по количеству перевозчиков, пунктов назначения и частот.



