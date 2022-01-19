Глава МВД потребовал тщательно проверять каждое обращение на телефон доверия

Фото: МВД РК

НУР-СУЛТАН. 18 ЯНВАРЯ - Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев потребовал по каждому обращению на телефон доверия МВД проводить тщательную проверку, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня по видеосвязи министр поручил руководителям служб и территориальных подразделений обеспечить неукоснительное соблюдение конституционных прав граждан, все следственные действия проводить со строгим соблюдением норм Уголовно-процессуального Кодекса", - сообщает Polisia.kz .

По словам министра, телефон доверия МВД (14-02 или 71-41-09) стал хорошим инструментом для граждан в защите своих прав, обеспечении безопасности, поиске родственников, а также в организации помощи полицейским в обеспечении общественного порядка.

Тургумбаев потребовал по каждому обращению проводить тщательную проверку, а результаты доводить до инициаторов обращения или размещать их на интернет-ресурсах.

Глава министерства также поручил составить график еженедельного приема граждан и обеспечить бесперебойную работу фронт-офисов и приемных. При этом направлять в МВД отчеты о проведенной работе.

По его словам, работа телефона доверия МВД продолжается, общественность будут регулярно информировать о ее результатах.







