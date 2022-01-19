Глава МВД потребовал тщательно проверять каждое обращение на телефон доверия

Фото: МВД РК
Сегодня по видеосвязи министр поручил руководителям служб и территориальных подразделений обеспечить неукоснительное соблюдение конституционных прав граждан, все следственные действия проводить со строгим соблюдением норм Уголовно-процессуального Кодекса", - сообщает Polisia.kz.
По словам министра, телефон доверия МВД (14-02 или 71-41-09) стал хорошим инструментом для граждан в защите своих прав, обеспечении безопасности, поиске родственников, а также в организации помощи полицейским в обеспечении общественного порядка.
Тургумбаев потребовал по каждому обращению проводить тщательную проверку, а результаты доводить до инициаторов обращения или размещать их на интернет-ресурсах.
Глава министерства также поручил составить график еженедельного приема граждан и обеспечить бесперебойную работу фронт-офисов и приемных. При этом направлять в МВД отчеты о проведенной работе.
По его словам, работа телефона доверия МВД продолжается, общественность будут регулярно информировать о ее результатах.
Ранее МВД опубликовало номера call-центров для жалоб на действия полицейских. За сутки на телефон доверия МВД поступило 17 жалоб.