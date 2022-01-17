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За сутки на телефон доверия МВД поступило 17 жалоб на неправомерные действия полицейских

16.01.2022, 15:46 35191
За сутки на телефон доверия МВД поступило 17 жалоб на неправомерные действия полицейских
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 16 ЯНВАРЯ - В соответствии с поручением министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева подразделения собственной безопасности органов внутренних дел обеспечивают оперативное реагирование на обращения граждан, в особенности на неправомерные действия сотрудников полиции, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За минувшие сутки на телефоны доверия МВД поступило 57 обращений: в 40 случаях гражданам требовалась консультация (по вопросам миграции, документирования населения, регистрации и перерегистрации транспортных средств, начисления штрафов, страховки, функционирования платных дорог, ЦОНов, по социальным вопросам, вопросам ДТП и другим), 17 содержали жалобы на неправомерные действия сотрудников полиции, сообщает Polisia.kz
 
По всем обращениям, требующим разбирательств, проводятся проверки (зарегистрировано восемь обращений, по четырем назначены служебные расследования) для предоставления исчерпывающих разъяснений адресатам. 
 
Обращаясь на телефон доверия 1402 граждане могут получить консультационно-справочную помощь и сообщить о ситуациях, сложившихся при контактах с сотрудниками полиции. 
 
Напомним, на сегодня следственно-оперативная группа расследует 546 уголовных дел в связи с массовыми беспорядками, в том числе 44 - по актам терроризма, 34 - по массовым беспорядкам, 15 убийств.
Хронология массовых беспорядков в Казахстане.
 

новости по теме

Самат Абиш освобожден от должности первого заместителя председателя КНБ РК

17.01.2022, 12:32 7006
Самат Абиш освобожден от должности первого заместителя председателя КНБ РК
Фото: КНБ РК
НУР-СУЛТАН. 17 ЯНВАРЯ - Самат Абиш освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Распоряжением главы государства Абиш Самат Сатыбалдыулы освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", - сообщает Акорда.


Ранее в КНБ проинформировали, что Абиш продолжает занимать пост первого заместителя председателя КНБ РК и "в настоящее время находится в ежегодном отпуске". 

Как сообщалось ранее, Комитет национальной безопасности продолжает досудебное расследование по факту государственной измены в отношении бывшего председателя КНБ К. Масимова. В рамках данного дела дополнительно начаты досудебные расследования по фактам превышения должностных полномочий, а также действий, направленных на насильственный захват власти. По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны бывшие заместитель председателя КНБ, начальник Службы специального назначения "А" Садыкулов и заместитель председателя КНБ Ергожин.  
 

Нурлан Масимов уволен с должности главы полиции Павлодарской области

17.01.2022, 11:17 8986
Нурлан Масимов уволен с должности главы полиции Павлодарской области
Фото: pavlodarnews.kz
ПАВЛОДАР. 17 ЯНВАРЯ - Нурлан Масимов освобожден от должности начальника департамента Павлодарской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Приказом министра внутренних дел Республики Казахстан Ерлана Тургумбаева Масимов Нурлан Мырзаханович освобожден от должности начальника ДП Павлодарской области согласно поданному рапорту", - сообщает пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

 
В ведомстве добавили, что исполнять обязанности главы департамента будет Жаскайрат Каиров.
 

Аким Атырау освобожден от должности

16.01.2022, 14:28 38546
Аким Атырау освобожден от должности
Фото: КазАкпарат
АТЫРАУ. 16 ЯНВАРЯ - Распоряжением акима области 14 января Кайрат Уразбаев освобожден от должности акима Атырау на основании поданного заявления, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В настоящее время обязанности главы города исполняет заместитель акима Атырау Жумабек Каражанов, сообщает "АЖ".
 
Ранее сообщалось, что аким Атырау с 31 декабря взял трудовой отпуск, но 10 января был из него отозван. Уже на следующий день Уразбаев взял больничный в связи с состоянием здоровья.

В Атырау также как и в других городах Казахстана прошла волна массовых протестов из-за двукратного роста цен на сжиженный газ.
 

КНБ: в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях сохраняется критический уровень террористической опасности

15.01.2022, 18:46 77941
КНБ: в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях сохраняется критический уровень террористической опасности
Фото: facebook Сергей Алексеенок
АЛМАТЫ. 15 ЯНВАРЯ - В Алматы, Алматинской и Жамбылской областях сохраняется критический уровень террористической опасности. Антитеррористическая операция в указанных регионах продолжается. Об этом сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В соответствии с требованиями указа президента Республики Казахстан "Об утверждении правил организации и функционирования государственной системы мониторинга информации и оповещения населения о возникновении угрозы акта терроризма" от 9 августа 2013 года №611 по решению руководителей областных и городских оперативных штабов по борьбе с терроризмом, с 13 января 2022 годустановлен умеренный ("желтый") уровень террористической опасности в следующих регионах страны:
 
  • в Северо-Казахстанской области и городе Балхаше Карагандинской области сроком на 14 суток;
  • в Павлодарской области на 10 суток;
  • в Акмолинской области до особого распоряжения.
 

С 14 января 2022 года умеренный "желтый" уровень террористической опасности введен в Западно-Казахстанской области на 14 суток. Высокий "оранжевый" уровень террористической опасности введен с 13 января в Нур-Султане и с 14 января в Шымкенте, сроком на 14 суток", - напомнили в пресс-службе КНБ.

 

В Актюбинской области режим ЧП отменяется с 16 января

15.01.2022, 17:12 83786
АКТОБЕ. 15 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменяет режим чрезвычайного положения с 16 января 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Отменить с 07 часов 00 минут 16 января 2022 года чрезвычайное положение в границах Актюбинской области, введенное указом президента Республики Казахстан от 5 января 2022 года № 738 "О введении чрезвычайного положения в Актюбинской области", - говорится в указе президента, опубликованном на сайте Акорды.

 
Настоящий указ вводится в действие со дня подписания.

На сегодняшний день режим ЧП отменен в Шымкенте и пяти областях РК.
 

Задержан бывший вице-министр энергетики Карагаев

15.01.2022, 16:03 88116
Задержан бывший вице-министр энергетики Карагаев
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 15 ЯНВАРЯ - В Агентстве по финансовому мониторингу Республики Казахстан сообщили о задержании бывшего вице-министра энергетики Жумабая Карагаева и других лиц, причастных к необоснованному повышению цен на сжиженный газ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Следственно-оперативной группой территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержаны вице-министр энергетики Республики Казахстан Жумабай Карагаев, руководители электронных торговых площадок и лица, причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области.
 

В отношении Карагаева постановлением суда санкционирована избранная органом следствия и поддержанная прокуратурой области мера пресечения в виде "содержание под стражей" сроком на два месяца", - говорится в сообщении АФМ.

 
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.


Напомним: в начале года в Мангистауской области прошли митинги. Поводом для недовольства жителей стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ. Требования митингующих были полностью удовлетворены. 
 

Токаев поручил установить точное число погибших в ходе беспорядков среди гражданского населения

15.01.2022, 13:39 94576
Токаев поручил установить точное число погибших в ходе беспорядков среди гражданского населения
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 15 ЯНВАРЯ - Под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание с руководителями уполномоченных государственных органов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Глава государства дал ряд конкретных поручений. Особое внимание было уделено вопросам всестороннего расследования трагических событий в Казахстане, в частности, в Алматы, установления точного количества погибших среди гражданского населения, разработки новой нормативной базы координации действий силовых органов в критических ситуациях", - сообщает Акорда.

 
Также Токаев поручил секретарю Совета безопасности ускорить работу по созданию Сил специальных операций и представить конкретные предложения по реформированию системы национальной безопасности.
 
Президент подчеркнул важность недопущения нарушения прав граждан в ходе антитеррористической операции и проведения следственных действий.
 
Главе государства было доложено о ходе досудебного расследования событий, произошедших в ряде регионов в первой декаде января, результатах проведенных специальных операций, а также о других мерах по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в стране.
 

Хасенов назначен вице-министром энергетики РК

15.01.2022, 13:07 92231
Хасенов назначен вице-министром энергетики РК
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 15 ЯНВАРЯ - Постановлением правительства Республики Казахстан Асхат Хасенов назначен на должность вице-министра энергетики Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY . 
 
Асхат Хасенов родился в 1983 году в Жамбылской области. 
 
Окончил Казахский национальный технический университет имени Сатпаева, университет международного бизнеса. 
 
Трудовую деятельность начал в 2005 году оператором цеха добычи нефти и газа АО "Тургай Петролеум". 
 
С 2006 по 2010 год - ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела разработок месторождений, заместитель директора департамента, директор департамента технического регулирования, вице-президент АО "Главное диспетчерское управление нефтяной и газовой промышленности".
 
 С 2010 по 2011 год - главный эксперт, начальник управления мониторинга и анализа государственного контроля Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий. 
 
С 2011 по 2014 год - начальник управления государственной инспекции и выдачи разрешений Комитета государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства нефти и газа РК. 
 
С 2014 по 2019 год - директор департамента развития нефтегазохимической промышленности и технического регулирования Министерства энергетики РК. 
 
С 2019 года по настоящее время работал в структуре АО "Казмунайгаз".

Ранее сообщалось об освобождении Жумабая Карагаева от должности вице-министра энергетики РК.
 

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