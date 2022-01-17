За сутки на телефон доверия МВД поступило 17 жалоб на неправомерные действия полицейских

Фото: Depositphotos

НУР-СУЛТАН. 16 ЯНВАРЯ - В соответствии с поручением министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева подразделения собственной безопасности органов внутренних дел обеспечивают оперативное реагирование на обращения граждан, в особенности на неправомерные действия сотрудников полиции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За минувшие сутки на телефоны доверия МВД поступило 57 обращений: в 40 случаях гражданам требовалась консультация (по вопросам миграции, документирования населения, регистрации и перерегистрации транспортных средств, начисления штрафов, страховки, функционирования платных дорог, ЦОНов, по социальным вопросам, вопросам ДТП и другим), 17 содержали жалобы на неправомерные действия сотрудников полиции, сообщает Polisia.kz

По всем обращениям, требующим разбирательств, проводятся проверки (зарегистрировано восемь обращений, по четырем назначены служебные расследования) для предоставления исчерпывающих разъяснений адресатам.

Обращаясь на телефон доверия 1402 граждане могут получить консультационно-справочную помощь и сообщить о ситуациях, сложившихся при контактах с сотрудниками полиции.

Напомним , на сегодня следственно-оперативная группа расследует 546 уголовных дел в связи с массовыми беспорядками, в том числе 44 - по актам терроризма, 34 - по массовым беспорядкам, 15 убийств.