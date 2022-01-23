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Токаев поручил провести тщательное расследование по каждому факту гибели людей

22.01.2022, 15:23 21031
Токаев поручил провести тщательное расследование по каждому факту гибели людей
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 22 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Генеральной прокуратуре РК и Министерству внутренних дел РК провести тщательное расследование по каждому случаю гибели граждан во время беспорядков и терактов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Нельзя допустить, чтобы общество формировало свое мнение о произошедших событиях на основании домыслов и инсинуаций. Граждане должны видеть, что власти обеспечивают прозрачность и законность", - сказал Токаев на совещании в Акорде.

 
Руководству администрации президента поручено взять данный вопрос на контроль.
 
Главу государства проинформировали об исполнении ранее данных поручений, направленных на стабилизацию ситуации в стране. Особое внимание было уделено восстановлению безопасности и правопорядка, обеспечению законных прав граждан.
 
Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев доложил президенту о ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" во всех регионах страны. 
 

Продолжается изъятие незаконно хранящегося у населения оружия. По данным ведомства, всего по фактам терроризма, убийств, применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападений на здания госорганов и иных преступлений возбуждено 1822 уголовных дела, 116 из них переданы спецпрокурорам. Запущена работа телефонов доверия при департаменте собственной безопасности МВД", - сообщил министр. 

 
По его словам, в целях недопущения нарушений конституционных прав задержанных налажено тесное взаимодействие с правозащитными организациями. 
 
Председатель КНБ Ермек Сагимбаев сообщил о мерах по нейтрализации террористических угроз и выработке механизма по их недопущению в будущем.
 
Министр обороны Руслан Жаксылыков доложил о том, что в настоящее время отдельные подразделения Вооруженных сил продолжают совместно с органами внутренних дел выполнять задачи по обеспечению правопорядка в регионах с "красным" уровнем террористической опасности. Под усиленной охраной находятся военные объекты, в том числе склады хранения оружия и боеприпасов. Министерство обороны приступило к реализации поручений главы государства по реформированию Вооруженных сил.
 
Генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов представил президенту отчет о ходе расследования фактов терроризма и массовых беспорядков. Наряду с этим он доложил о принимаемых прокурорами мерах по обеспечению прав задержанных и арестованных лиц. По словам Нурдаулетова, всем им обеспечивается право на защиту и получение юридической помощи, жалобы тщательно проверяются. В органы прокуратуры поступило 84 жалобы участников процесса. По мерам надзора освобождено 96 задержанных граждан.
 
Руководитель надзорного органа также отчитался об исполнении поручения главы государства по смягчению наказания при отсутствии отягчающих обстоятельств. Согласно представленным данным, судами в административном порядке были арестованы 3314 лиц. Прокурорами в апелляцию подано 1884 ходатайства о смягчении наказания. По результатам их рассмотрения из-под ареста освобождено 1083 лица. В отношении 490 граждан штраф заменен на предупреждение.
 
Заслушав доклады, президент заявил о необходимости продолжить работу по установлению всех обстоятельств произошедшего. Он подчеркнул, что силовые структуры и уполномоченные органы в сфере информации должны координировать усилия и оперативно реагировать на запросы общества.
 
На совещании под председательством президента присутствовало руководство администрации президента, Совета безопасности, Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, Министерств обороны и внутренних дел.
 

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Пятнадцать зданий госорганов нуждаются в капремонте после беспорядков - МИИР

22.01.2022, 16:31 19776
Пятнадцать зданий госорганов нуждаются в капремонте после беспорядков - МИИР
Фото: facebook/Anatoliy Ivanov-Weisskopf
НУР-СУЛТАН. 22 ЯНВАРЯ - В Казахстане в ходе беспорядков пострадало более 350 объектов недвижимости, 15 зданий госорганов нуждаются в капитальном ремонте, сообщил в ходе селекторного совещания в правительстве министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По его словам, здания пострадали в Алматы, Шымкенте, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Атырауской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях. 
 

Всего в ходе беспорядков пострадал 351 объект недвижимости, из них - 45 зданий госорганов и 306 коммерческих объектов. 15 гособъектам из 45 требуется капремонт и реконструкция, оставшимся 30 - текущий ремонт", - сказал глава МИИР РК.

 
Он отметил, что, по предварительной оценке акиматов, общие затраты на ремонт и восстановление пострадавших зданий составят 28,8 млрд тенге, в том числе ущерб по зданиям госорганов - 28,7 млрд тенге. Резиденция президента в Алматы будет восстановлена силами управления делами президента РК. 
 

Сумма ущерба еще уточняется и будет окончательно установлена после полного обследования и оценки всех объектов недвижимости в Алматы", - сообщил министр. 

 
Он отметил, что на сегодняшний день уже завершены восстановительные работы на четырех объектах. По остальным разрабатываются сметные и проектно-сметные документации.
 
Касательно коммерческих объектов министр сообщил, что им требуется незначительный ремонт на общую сумму 109,2 млн тенге.
 

Ущерб в этой категории, в основном, имеет имущественный характер, связанный с порчей и потерей товаров", - уточнил Ускенбаев.


По оценке комиссии, созданной по поручению главы государства, в целом по стране ущерб составил 136,8 млрд тенге с учетом потерь на ремонт зданий и порчи имущества.
 

Глава государства высказался по поводу эффективного госуправления

21.01.2022, 20:47 37811
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев написал в Twitter, что правительство должно работать во имя интересов людей, а не отдельных групп, представляющих чьи-то интересы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Эффективное государственное управление должно быть реальностью, а не исключением. Мы должны улучшить моральные стандарты правительства и общества для создания прочной основы качественного государственного управления", - написал глава государства. ,


 

Токаев ратифицировал соглашения о воздушном сообщении с США и строительстве завода минудобрений

21.01.2022, 20:23 38541
Токаев ратифицировал соглашения о воздушном сообщении с США и строительстве завода минудобрений
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства ратифицировал два соглашения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Президент подписан закон "О ратификации соглашения между правительством РК и правительством США о воздушном сообщении".
 
Документ позволяет каждому авиапредприятию Казахстана и США осуществлять рейсы между странами в любом одном или обоих направлениях, комбинировать различные номера рейсов в рамках полёта одного воздушного судна и предусматривает другие меры, направленные на упрощение авиасообщения между странами. Кроме того, предусматривается освобождение таких воздушных судов от таможенных пошлин и сборов.
 
Также подписан закон "О ратификации соглашения между правительством РК и правительством РФ о реализации проекта "Строительство и эксплуатация завода по выпуску минеральных удобрений".
 
Соглашение предусматривает создание необходимых инвестиционных и нормативно-правовых условий, обеспечивающих строительство и эксплуатацию в Жамбылской области инновационного химического комплекса с полным производственным циклом от добычи фосфатного сырья до выпуска экспорто-ориентированной продукции - минеральных удобрений и попутных индустриальных продуктов.
 
Проект реализуется российской компанией "ЕвроХим", которая является дочерним предприятием транснациональной компании EuroChem Group. 
 

Правительству предстоит навести порядок в сфере обеспечение нефтепродуктами

21.01.2022, 19:46 40616
Правительству предстоит навести порядок в сфере обеспечение нефтепродуктами
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с руководителями крупных бизнес-сообществ отметил, что приоритетом следует сделать поставку газа на внутренний рынок, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сохраняется проблема доступа к ключевым факторам производства: земле, инфраструктуре, электроэнергии. Здесь фактор личных связей играет определяющую роль. Вы это хорошо знаете. Отдельно стоит вопрос так называемого последнего километра. Речь идет о железнодорожных тупиках, разъездах, эстакадах. Много раз брались за решение данного вопроса, но всякий раз ведомственные и частные интересы брали верх. Правительство и Агентство по защите и развитию конкуренции должны поставить окончательную точку в данном вопросе. Доступ должен быть оперативным, полноценным и прозрачным", - сказал президент РК.

 
Он подчеркнул, что правительству предстоит навести порядок в таких сферах, как обеспечение нефтепродуктами, рынок телекоммуникаций, фармацевтика и в ряде других.
 

Особую значимость для стимулирования новых производств играет снабжение природным газом. В рамках реформирования "Самрук-Казына" и его газовых подразделений приоритетом следует сделать поставку газа на внутренний рынок. Уже не просто предприниматели, а акимы регионов обращаются к правительству, и даже ко мне, с просьбами для выделения газа для реализации индустриальных проектов. А газа нет. Ситуация, когда мы просто гоним газ на экспорт вместо того, чтобы использовать его для запуска отечественных производств, больше неприемлема", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Ранее президент заявил, что сырьевое благо превратилось в проклятие. В частности, Токаев раскритиковал работу нефтеперерабатывающего сектора.

 

Президент сообщил, что тормозит процесс цифровизации в РК

21.01.2022, 19:28 41396
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с казахстанскими бизнесменами поручил премьер-министру построить единую информационную систему, так как, по его словам, каждый госорган стремится владеть данными эксклюзивно, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В будущем будет и, во всяком случае, должна играть роль тотальная цифровизация данных и функций. Здесь работа тормозится интригами между государственными органами. Каждый стремится эксклюзивно владеть какими-то данными. В итоге каждый госорган обладает своим ведомственным досье и его данные разнятся с информацией смежных баз данных других ведомств. Премьер-министру нужно в срочном порядке заняться этим вопросом, в конце концов, развести драчунов по углам ринга и построить единую систему", - сказал президент.

 
Глава государства подчеркнул, что в стране нужен законодательный запрет на требование и самостоятельный сбор госорганами информации, которая уже имеется у других госорганов.

 

Отдельная реформа будет осуществлена в рамках антикоррупционной политики - Токаев

21.01.2022, 19:21 41981
Отдельная реформа будет осуществлена в рамках антикоррупционной политики - Токаев
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с казахстанскими бизнесменами заявил, что в стране будут снижены возможности чиновников оказывать влияние на бизнес и граждан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Отдельная реформа будет осуществлена в рамках антикоррупционной политики. Акцент сейчас сохраняется на борьбе с последствиями, а не с причинами этого явления. Системный анализ предпосылок для коррупции, снижение возможностей чиновников оказывать влияние на бизнес и граждан - этой работой следует заняться более серьезно на новом уровне. Антикоррупционной службой подготовлен проект антикоррупционной стратегии. Следует обстоятельно обсудить данный документ с предпринимательским сообществом. Обратите отдельное внимание на противодействие корпоративной коррупции", - сказал президент.


 
Он также указал на важность дальнейшего улучшения инвестиционного климата в стране.
 

Я неоднократно подчеркивал, что все инвестиционные обязательства государство будет неуклонно исполнять. Правительству следует провести анализ исполнения инвестобязательств. В современных условиях, когда борьба за иностранные инвестиции обострилась, нам нужно в гораздо большей степени полагаться на внутренние резервы. Речь, конечно, идет о средствах отечественных компаний. Если вы увязываете свое будущее именно с Казахстаном, то должны реинвестировать свои средства в нашу страну. В этом состоит ваша социальная и политическая ответственность перед Казахстаном. Принцип "Зарабатываем здесь, тратим там" уже не имеет права на практическое существование", - сказал Каым-Жомарт Токаев

 
Соответствующая работа в стране будет вестись по двум направлениям: возврат капитала в страну или стимулирование возврата капитала в страну, а также постановка барьеров для оттока финансов в офшоры.
 

Такие механизмы применяются во многих странах мира. Нам тоже следует двигаться в этом направлении. Здесь необходимо понять, как вовлечь в эту работу наши банки. Средства должны идти в реальную экономику, а не в спекуляции на рынке. Что нужно поправить в регулировании, чтобы наши банкиры наконец начали исполнять свою прямую и главную функцию - кредитовать реальные бизнес-проекты? Вопрос, конечно, сложный, я это понимаю, но его надо решить. Сейчас это основной тормоз экономических преобразований", - сказал глава государства. 

 
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями бизнеса сообщил о готовности принимать трудные решения в интересах страны. Он также высказался о необходимости новой налоговой политики.
 

Токаев заявил о готовности принимать сложные решения в интересах страны

21.01.2022, 18:11 43101
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями бизнеса сообщил о готовности принимать трудные решения в интересах страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Я надеюсь все убедились, что формула "Платон мне друг, но истина дороже" для меня имеет ключевое значение. Это относится ко всем вопросам. Интерес государства для меня выше добрых отношений с кем-либо. Если нужно для государства - я готов. Я уже принял очень трудные решения. И такие решения я буду принимать и в будущем",- заявил глава государства.


Ранее сообщалось, что Токаев поручил создать совет отечественных предпринимателей при правительстве. 
 

Президент РК поручил запретить деятельность "откупщиков"

21.01.2022, 16:34 33251
Президент РК поручил запретить деятельность "откупщиков"
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями крупного отечественного бизнеса поручил правительству обеспечить запрет деятельности "откупщиков". Он отметил, что все ниши должны быть открыты для конкуренции, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В своем выступлении глава государства подробно остановился на базовых принципах, которые должны лечь в основу нового экономического курса страны. Одним из них является честная конкуренция.
 

Здесь в первую очередь предстоит провести анализ искусственно созданных монополий. Операторы, особенно частные, должны уйти в прошлое. Если помните, раньше был такой термин - "откупщики". Частная компания за соответствующую плату откупала себе исполнение ряда экономических функций государства. Ни к чему хорошему это не приводило. Поручаю правительству обеспечить запрет на такую деятельность законодательно", - сказал Токаев. 

 
Он отметил, что следует ликвидировать многочисленные посреднические цепочки, искусственно созданные на рынках. 
 

Застарелая проблема, которую никто не хочет решать. Нужна жесткая политика по деолигополизации экономики", - заявил глава государства.

 
Как сказал президент, сегодня перед нами стоит стратегическая по своей значимости задача глубинной трансформации всего общественного уклада.
 

Диссонанс между декларируемой социально-экономической повесткой и фактическим положением дел набрал критическую массу. Именно поэтому нам в срочном порядке нужно приступить к совместной работе по перезагрузке экономической политики. Надо определить новые "правила игры". Более честные, прозрачные и справедливые", - считает Токаев.

 
По мнению главы государства, рост влияния ограниченных элитных групп и снижение доходов большинства населения стали серьезной угрозой безопасности, что может привести к экономическому, социальному, а затем и к политическому расколу общества.
 

Налицо явный дисбаланс и очевидная проблема справедливости распределения национального дохода. Международные эксперты (в частности, KPMG) утверждают, что всего 162 человека владеют половиной благосостояния Казахстана. В то время как у половины населения ежемесячный доход не превышает 50 тысяч тенге! Это чуть больше 1300 долларов в год. На такие деньги прожить практически невозможно. Как я уже сказал, такое расслоение и неравенство опасно. Ситуацию надо срочно менять", - убежден президент.

 
Токаев призвал бизнес-сообщество извлечь уроки и начать совместную работу над выстраиванием новой экономической политики, которая должна стать основой Нового Казахстана. В выступлении были обозначены следующие ключевые принципы: честная конкуренция, прозрачность принимаемых решений, предсказуемость государственной политики, налоговая честность бизнеса, социальная ответственность предпринимателей.
 
Глава государства призвал предпринимателей проявить патриотизм и социальную ответственность и направить такие ресурсы, как капитал, опыт, команды управленцев и четкое видение рынка, на преобразование экономики.
 

Хочу еще раз подчеркнуть - реформа, о которой идет речь, не преследует цель "отнять и перераспределить". Это было бы глупо, безответственно. Задача состоит в том, чтобы привлечь вас, национальную буржуазию, к самому активному участию в трансформации социально-экономической модели страны. В ответ на инвестиции в производства, создание качественных рабочих мест и рост экспортного потенциала государство готово повысить гарантии защиты частной собственности, обеспечить стабильность и предсказуемость государственного регулирования, защитить конкуренцию от вмешательства адмресурса, коррупции и фаворитизма", - сказал президент.

 
Еще одним базовым принципом, который должен лечь в основу Нового экономического курса страны, является неприкосновенность частной собственности. Гарантом в этом вопросе должен стать прозрачный и справедливый суд.
 

Важнейший вопрос - обновление судебной системы. Мы уже приняли меры, в том числе законодательного характера. В суды призываются новые кадры - специалисты в различных отраслях права, в том числе из корпоративного сектора. На этой основе уже сформирована новая судебная коллегия Верховного суда по административным делам. Думаю, что приток сильных корпоративных юристов и адвокатов в судейскую профессию, в том числе в регионах, существенно повысит качество защиты интересов инвесторов и бизнесменов. Прошу Высший судебный совет и Верховный суд значительно активизировать работу по обновлению судейского корпуса", - подчеркнул глава государства.

 
Также составляющей Нового экономического курса является инвестиционный климат. Президент вновь заявил о том, что все инвестиционные обязательства государство будет неукоснительно исполнять. Вместе с тем он обратился к бизнесменам с призывом вкладывать капитал в свою страну.
 

Если вы увязываете свое будущее именно с Казахстаном, то должны реинвестировать свои средства в нашу страну. В этом состоит ваша социальная и политическая ответственность перед Казахстаном. Принцип "зарабатываем здесь, тратим там" уже не имеет права на практическое существование. Поэтому работа будет вестись по двум направлениям - стимулирование возврата капитала в страну, а также постановка барьеров для оттока финансов в офшоры", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

 
Кроме того, в выступлении было сказано о необходимости навести порядок с налогами и отчетностью крупных предприятий.
 

Уплата налогов крупнейшими компаниями - это "песня печальная по своей сути". У нас на руках данные специализированных органов. Они свидетельствуют, что прибыльные гиганты под самыми разными предлогами уходят от полной уплаты налогов. Поручаю премьер-министру окончательно разобраться с этой проблемой и обеспечить казну полагающимися ей средствами", - потребовал президент.

 
Говоря об эффективной налоговой политике, Касым-Жомарт Токаев указал на то, что по итогам 2020 года доходы государственного бюджета составили 34,6 млрд долларов (14,6 трлн тенге) или 20% ВВП.
 

Этого явно недостаточно для решения важнейших государственных задач. В странах ОЭСР доходы госбюджета достигают 40-50% ВВП. Даже у наших ближайших соседей это соотношение значительно выше: Украина - 40% ВВП, Россия - 35,4%, Кыргызстан - 31%. Далее. За 10 лет доля налогов в структуре ВВП страны снизилась с 9,9% до 7,3%. На этом фоне критически выросли трансферты из Национального фонда, с 2019 по 2021 годы - 12 трлн тенге, то есть без малого 30 млрд долларов", - сообщил глава государства.

 
Подобная ситуация, по мнению президента, требует принятия непростых решений.
 

Нам нужна новая налоговая политика. Политика без "подводных камней" и отраслевого фаворитизма, прозрачная и понятная как бизнесу, так и правительству", - полагает глава государства.

 
Важнейшей темой, к которой вновь обратился Касым-Жомарт Токаев, стало реформирование закупок.
 

Государственные закупки - огромный экономический ресурс, которым надо пользоваться правильно. С этим у нас большие проблемы. Все еще велика доля закупок неконкурентными способами. Особое внимание следует обратить на закупки компаний фонда "Самрук-Казына". Кулуарность, непрозрачность, завышенные цены - с этими фактами необходимо срочно разобраться. Даю месяц. Не будет решения, последуют жесткие меры. Вы все, надеюсь, убедились, что для меня формула "Платон мне друг, но истина дороже" имеет целевое значение", - заявил Президент.

 
Еще одна задача, которую поставил глава государства, - снижение участия государства в экономике.
 

Нужно принять кардинальные меры по реформированию так называемого квазигосударственного сектора. На сегодня это около 6,5 тысячи организаций. Следует пересмотреть в сторону сокращения основания и условия участия государства в предпринимательской деятельности", - поручил Касым-Жомарт Токаев.

 
Отдельное внимание в выступлении было уделено перспективам реформирования фонда "Самрук-Казына".
 

Сейчас фонд представляет собой громоздкую структуру. Непрозрачность, назначение "политически значимых людей", неэффективная система закупок, трудовые конфликты, убыточность и незавершенность масштабных проектов, чрезмерные расходы на содержание - этот список вопросов приводит к возмущению общества. Как, впрочем, и факт, что до настоящего времени мы не смогли построить нефтехимию. Мы ремонтируем заводы, которые были построены еще в советское время. Роль Совета директоров и участие независимых директоров во многом формальны. Ставлю задачу кардинального реформирования фонда. Об этом у меня был разговор с Саткалиевым. Не справится с задачей реформирования, уйдет в небытие, а вместе с ним и сам фонд", - сказал президент.

 
Помимо этого, глава государства отметил необходимость снижения административных барьеров.
 

Органами прокуратуры в прошлом году рассмотрено свыше 2,5 тысячи жалоб предпринимателей о несогласии с действиями и решениями должностных лиц органов уголовного преследования. Удовлетворено свыше 1 тысячи жалоб. Предприниматели жаловались на сотрудников полиции (больше всего), службы экономических расследований, антикоррупционной службы, национальной безопасности", - сообщил глава государства.

 
Генеральной прокуратуре поручено установить причины и условия, способствующие таким нарушениям, и дать принципиальную оценку действиям виновных лиц.
 
Подводя итоги, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что диалог госорганов и бизнеса должен обеспечить консенсус между властью и бизнесом.
 

Мы строим "слышащее государство", и наша встреча - это знак того, что бизнес будет услышан и все конструктивные предложения будут учтены в отраслевых и структурных политиках", - отметил президент.

 
Глава государства поручил создать Совет отечественных предпринимателей при правительстве, а также указал на необходимость формирования проектных групп с участием представителей бизнеса по каждому направлению социально-экономических реформ.
 
Касым-Жомарт Токаев также высказал благодарность представителям бизнеса, которые откликнулись на инициативу о создании фонда "Казакстан Халкына" и перечислили средства.
 

Еще раз подчеркну - это не бюджетный фонд, это фонд народа Казахстана. Поэтому его работа должна строиться без долгих бюрократических процедур, перестраховки при принятии решений и т.п. Помощь должна быть конкретной, оперативной и адресной. Все крупнейшие компании будут ежегодно вносить определенный правительством процент налогооблагаемых доходов в фонд, который будет заниматься полезной благотворительной деятельностью. Надеюсь, что бизнес-сообщество искренне поддержит это начинание, а также поможет фонду в реализации проектов", - резюмировал президент.

 

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